    STINAG Stuttgart Invest: Delisting geplant

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die STINAG Stuttgart Invest AG den geplanten Widerruf der Einbeziehung ihrer Aktien in den Börsenhandel im Freiverkehr in Stuttgart und München angekündigt, eine Delisting-Vereinbarung mit der Mehrheitsaktionärin Brasserie Holding SA abgeschlossen und wird im Rahmen dessen ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu 15,50 Euro/Aktie unterbreiten. In der Folge raten die Analysten zur Annahme des angekündigten Erwerbsangebots.
    Nach Analystenaussage handele es sich um ein freiwilliges öffentliches (Teil-)Erwerbsangebot zu einem Preis von 15,50 Euro je Aktie in bar, welches keiner Mindestannahmeschwelle unterliege und rechtlich nicht als klassisches Delisting-Angebot im Sinne des WpÜG einzuordnen sei. Nach Wirksamwerden des Delistings werde die Aktie voraussichtlich nicht mehr an einem inländischen organisierten Markt oder einem vergleichbaren ausländischen Markt gehandelt. Aus Sicht der Minderheitsaktionäre stelle das angekündigte Delisting laut GBC einen substanziellen Einschnitt dar, da künftig mit einer fehlenden oder deutlich reduzierten Handelbarkeit, eingeschränkter Preisfindung und dauerhaft erhöhter Illiquidität zu rechnen sei. Zudem gehe das Analystenteam nach der aktuellen Struktur des Angebots nicht davon aus, dass kurzfristig ein Squeeze-out oder eine sonstige strukturelle Maßnahme mit einem höheren Abfindungspreis folgen werde. Wenngleich die Analysten die Aktie aus fundamentaler Sicht weiterhin als deutlich unterbewertet einschätzen raten sie dennoch dazu, das Angebot anzunehmen und die Exit-Möglichkeit zu nutzen.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.12.2025, 11:55 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 11.12.2025 um 13:30 Uhr fertiggestellt und am 12.12.2025 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=076b096c5c2dccedf82953f1387d08c8
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die STINAG Stuttgart Invest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,20EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
