UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 5.700 auf 5.800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für 2026 sei eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Kupfer, Aluminium und Lithium zu erwarten, die von Versorgungsengpässen, der Energiewende, Künstlicher Intelligenz und höheren Verteidigungsausgaben profitieren dürften, schrieb Daniel Major am Donnerstag in seinem Branchenausblick für den Rohstoffsektor. Konstruktiv bleibt er zwar für das inzwischen stark angezogene Gold, doch böten ausgewählte Industriemetalle mehr Aufwärtspotenzial. Eine breit angelegte Verbesserung bei den Industriemetallen sei wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in traditionellen Endmärkten wie Bauwesen, Produktion und Automobil aber nicht zu erwarten./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 65,57EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Daniel Major
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
