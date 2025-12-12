BARCLAYS stuft STMicro auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underweight" belassen. Eine Konferenz mit dem Finanzvorstand des Halbleiterunternehmens habe unter anderem ergeben, dass der Abbau der Lagerbestände vollzogen sei, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend. Negativ seien dagegen erwartete Belastungen von der Währungsseite im kommenden Jahr./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 22,42EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte