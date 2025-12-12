    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum...

    Für Sie zusammengefasst
    • OeNB präsentiert interaktives Wohnimmobilien-Dashboard.
    • Dashboard bietet umfassende Daten für Marktanalysen.
    • Zukünftig Erweiterung um Gewerbeimmobilien geplant.
    APA ots news - Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum Wohnimmobilienmarkt

    Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert auf ihrer
    Website das neue OeNB-Wohnimmobilien-Dashboard. Es bietet einen umfassenden, interaktiven Überblick über den österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Das Dashboard richtet sich an Expert:innen, Banken, Investor:innen und die interessierte Öffentlichkeit und unterstützt sie dabei, Marktentwicklungen besser einzuschätzen. Im Rahmen ihrer Finanzmarktstabilitätsaufgaben stellt die OeNB somit eine zentrale Plattform für aktuelle Daten und Analysen bereit.

    OeNB startet interaktives Wohnimmobilien-Dashboard

    Die OeNB veröffentlicht heute ihr neues OeNB-Wohnimmobilien- Dashboard mit umfassenden Daten über diesen wichtigen Markt. Der Wohnimmobilien- und Finanzmarkt sind eng miteinander verknüpft, denn ein erheblicher Anteil der Kreditportfolios österreichischer Banken entfällt auf Wohnimmobilienkredite. Das Dashboard greift diese Verbindung auf und setzt die verfügbaren Daten in Kontext zur Finanzmarktstabilität.

    Es richtet sich an eine breite Zielgruppe: Expert:innen aus dem Bankensektor, Investor:innen, Journalist:innen sowie die interessierte Öffentlichkeit. Durch intuitive Visualisierungen und Bündelung von umfassenden Daten fördert die OeNB die Transparenz im österreichischen Wohnimmobilienmarkt.

    Inhalt des Dashboards

    Das Dashboard verwendet eine breite Definition des
    Wohnimmobilienmarktes, die alle Immobilien mit Wohnzweck umfasst - von Wohnungen bis zu Einfamilien- und Reihenhäusern. Der Fokus liegt auf Eigentumstransaktionen, Wohnimmobilien als Kreditsicherheit und Privatpersonen als Kreditnehmer:innen. Mietdaten werden nur am Rande berücksichtigt.

    Die Daten sind in vier Themenbereiche unterteilt:

    -

    Angebot: Umfang und Struktur der Bautätigkeit (Bestand, Abgänge, Fertigstellungen, Baubewilligungen) sowie die Entwicklung der Kostenkomponenten des Neubaus

    -

    Nachfrage: Private Haushalte als Eigennutzer:innen,
    Haushaltsentwicklung, Finanzierungskosten (Zinsen) und verfügbares Einkommen

    -

    Wohnimmobilienmarkt: Transaktionen als Indikator für Größe und Liquidität des Marktes, Wohnsitzmeldungen zur Nutzung und Wohnimmobilienpreise

    -

    Makroprudenzielle Analyse: Wohnimmobilienkredit-Daten, Daten zur Kreditqualität, Risikoindikatoren und Monitoring der FMSG-Leitlinie. (Finanzmarktstabilitätsgremium)

    Da zwischen den Segmenten Wechselwirkungen bestehen, sollten sie nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden.

    Das Dashboard bündelt rund 10 verschiedene Quellen und stellt etwa 70 mengen- und preisbezogene Indikatoren bereit. Im Bereich der makroprudenziellen Analyse werden erstmals Kennzahlen in hoher Granularität bereitgestellt, mit Fokus auf die Kreditvergabestandards bei der privaten Wohnimmobilienfinanzierung. Unterstützt durch diese Informationen ist die OeNB in der Lage, potenzielle Risiken für die Finanzmarktstabilität frühzeitig zu erkennen.

    Funktionen und Features

    Alle Daten sind als Download verfügbar und werden durch interaktive Funktionen wie Zoom bei Zeitreihen, Tooltips mit Detailinformationen, Filterfunktionen und die Möglichkeit, Grafiken unmittelbar zu exportieren, ergänzt. Die Aktualisierung erfolgt quartalsweise. Zusätzlich bietet das Dashboard Infoboxen mit Definitionen, Datenherkunft und Berechnungsmethoden.

    Ausblick

    In Zukunft wird neben dem Wohnimmobilien-Dashboard ein jährlicher Marktbericht veröffentlicht. Für kommendes Jahr ist geplant, das Wohnimmobilien-Dashboard um die Thematik der Gewerbeimmobilien zu erweitern. Weitere Informationen zum Inhalt des Dashboards und zum Zusammenhang zwischen Wohnimmobilienmarkt und Finanzmarktstabilität finden Sie auf der OeNB-Website.

    Weiterführender Link: Wohnimmobilien-Dashboard

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: (+43-1) 404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0105 2025-12-12/11:58






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum... Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert auf ihrer Website das neue OeNB-Wohnimmobilien-Dashboard. Es bietet einen umfassenden, interaktiven Überblick über den österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Das Dashboard richtet sich an …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     