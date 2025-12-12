    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield Aktie unter Verkaufsdruck - 12.12.2025

    Am 12.12.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -2,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.12.2025

    Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 1,1960 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,29 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0280  entspricht. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,29 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -34,57 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +9,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,97 %. Im Jahr 2025 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +169,07 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,72 %
    1 Monat -35,97 %
    3 Monate -34,57 %
    1 Jahr +212,27 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die in den letzten Tagen von einer allgemeinen Aufwärtsbewegung bei australischen Drohnenunternehmen begleitet wurde. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen, während andere optimistisch sind. Zudem steigen die Short-Positionen, was auf Druck auf den Kurs hindeutet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -3,59 %
    +9,72 %
    -35,97 %
    -34,57 %
    +212,27 %
    +931,03 %
    +997,25 %
    +370,12 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



