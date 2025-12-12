BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2650 auf 2550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt warf am Donnerstagabend nach Auswertung aktueller Verkaufsdaten die Fragen auf, ob der Netflix-Start der Serie "House of Guiness" für den Umsatz-Boost bei Guiness im September verantwortlich war - und ob der Trend anhalten kann. Die Serie sei jedenfalls eine kostenlose Marketingkampagne für viele Millionen Zuschauer, der positive Trend habe sich bis November fortgesetzt, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 18,90EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,5
Kursziel alt: 26,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
