BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2650 auf 2550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt warf am Donnerstagabend nach Auswertung aktueller Verkaufsdaten die Fragen auf, ob der Netflix-Start der Serie "House of Guiness" für den Umsatz-Boost bei Guiness im September verantwortlich war - und ob der Trend anhalten kann. Die Serie sei jedenfalls eine kostenlose Marketingkampagne für viele Millionen Zuschauer, der positive Trend habe sich bis November fortgesetzt, schrieb er./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 18,90EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,5

Kursziel alt: 26,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



