MPH Health Care Aktie mit Kursrutsch - -8,42 % - 12.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die MPH Health Care Aktie. Mit einer Performance von -8,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,34 %, geht es heute bei der MPH Health Care Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MPH Health Care AG investiert strategisch in den Gesundheitssektor, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren. Mit einem diversifizierten Portfolio hebt sich MPH durch den Fokus auf innovative Unternehmen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von MPH Health Care in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,51 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MPH Health Care Aktie damit um +19,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von MPH Health Care einen Anstieg von +22,41 %.

MPH Health Care Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,33 % 1 Monat +56,04 % 3 Monate +53,51 % 1 Jahr +15,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur MPH Health Care Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den unerwarteten Anstieg der MPH Health Care Aktie, der ohne offizielle Nachrichten erfolgt ist. Die hohe Handelsaktivität und der geringe Free Float wecken Spekulationen über mögliche Käufe durch die Familie Brenske oder eine Fusion mit M1 Kliniken. Der NAV-Abschlag von rund 47% wird als überdurchschnittlich hoch angesehen, was Unsicherheiten über die Kursentwicklung hervorruft. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind gespalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MPH Health Care eingestellt.

Informationen zur MPH Health Care Aktie

Es gibt 4 Mio. MPH Health Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,89 Mio. € wert.

MPH Health Care Aktie jetzt kaufen?

Ob die MPH Health Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MPH Health Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.