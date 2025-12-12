    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMPH Health Care AktievorwärtsNachrichten zu MPH Health Care

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    MPH Health Care Aktie mit Kursrutsch - -8,42 % - 12.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die MPH Health Care Aktie bisher Verluste von -8,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MPH Health Care Aktie.

    Besonders beachtet! - MPH Health Care Aktie mit Kursrutsch - -8,42 % - 12.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    MPH Health Care AG investiert strategisch in den Gesundheitssektor, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren. Mit einem diversifizierten Portfolio hebt sich MPH durch den Fokus auf innovative Unternehmen ab.

    MPH Health Care Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die MPH Health Care Aktie. Mit einer Performance von -8,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,34 %, geht es heute bei der MPH Health Care Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von MPH Health Care in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,51 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MPH Health Care Aktie damit um +19,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von MPH Health Care einen Anstieg von +22,41 %.

    MPH Health Care Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,33 %
    1 Monat +56,04 %
    3 Monate +53,51 %
    1 Jahr +15,45 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur MPH Health Care Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den unerwarteten Anstieg der MPH Health Care Aktie, der ohne offizielle Nachrichten erfolgt ist. Die hohe Handelsaktivität und der geringe Free Float wecken Spekulationen über mögliche Käufe durch die Familie Brenske oder eine Fusion mit M1 Kliniken. Der NAV-Abschlag von rund 47% wird als überdurchschnittlich hoch angesehen, was Unsicherheiten über die Kursentwicklung hervorruft. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind gespalten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MPH Health Care eingestellt.

    Zur MPH Health Care Diskussion

    Informationen zur MPH Health Care Aktie

    Es gibt 4 Mio. MPH Health Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,89 Mio. € wert.

    MPH Health Care Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MPH Health Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MPH Health Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MPH Health Care

    -11,58 %
    +19,33 %
    +56,04 %
    +53,51 %
    +15,45 %
    +129,96 %
    +26,79 %
    +20,85 %
    -16,36 %
    ISIN:DE000A289V03WKN:A289V0



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MPH Health Care Aktie mit Kursrutsch - -8,42 % - 12.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die MPH Health Care Aktie bisher Verluste von -8,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MPH Health Care Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     