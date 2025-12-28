Wachstum oder Stagnation? Die überraschende Lage der Märkte

Unternehmen investieren vor allem in Technologie und künstliche Intelligenz, während andere Branchen seit drei Quartalen schrumpfen. Ein Regierungsshutdown hat die Wirtschaft zusätzlich belastet. Analysten erwarten, dass dadurch das US-Wachstum um einen Prozentpunkt gedrückt wird. Dennoch dürfte sich die Aktivität im ersten Quartal 2026 erholen, sobald ausstehende Zahlungen an Beschäftigte und Leistungsberechtigte fließen.

Die Vereinigten Staaten bewegen sich auf ein Wirtschaftswachstum von zwei Prozent in diesem Jahr zu, trotz der Belastungen durch Handelsschwankungen. Die ING konstatiert: "Die K-förmige Erholung dominiert weiterhin Haushalte und Unternehmen." Wohlhabende Verbraucher profitieren stark von steigenden Vermögenspreisen, während die mittleren und unteren Einkommensgruppen zunehmend unter Druck geraten.

Eurozone: Stabile Erholung trotz Unsicherheiten

Die Eurozone dürfte 2025 um 1,4 Prozent gewachsen sein, stärker als erwartet. "Die Europäische Zentralbank sieht ihren Einlagezins von zwei Prozent derzeit als 'guten Wert' an", sagt die ING. Energiepreise sinken und könnten Verbrauchern Erleichterung verschaffen. Ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine und aufgeschobene deutsche Investitionspakete könnten 2026 zusätzliches Vertrauen bringen.

Inflation und Kerninflation bleiben moderat bei etwa zwei Prozent, doch die Wachstumsraten sind überschaubar. Mehr Arbeitstage sollen das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr auf 1,2 Prozent treiben.

Vereinigtes Königreich: Arbeitsmarkt schwächelt, Inflation sinkt

Im Vereinigten Königreich verlangsamte sich das Wachstum im Herbst, beeinflusst durch Unsicherheit vor dem Herbsthaushalt. Beschäftigtenzahlen fallen, auch im öffentlichen Sektor. Die Inflation entwickelt sich hingegen positiv, und die Lohnzuwächse liegen bei 2,4 Prozent auf Jahresbasis. Der geplante Haushaltseingriff von 0,7 Prozent des BIP greift 2026 kaum, heißt es bei der ING, dennoch belaste die eingefrorene Einkommenssteuer die Aktivität.

Asien: Starkes Jahr für China, aber Gegenwind nimmt zu

China übertraf 2025 die Erwartungen und erreichte voraussichtlich sein Ziel von rund fünf Prozent Wachstum. "Externe Nachfrage bleibt der Haupttreiber, während Unternehmen in Technologie und Selbstversorgung vorankommen", stellt die ING fest. Doch in der zweiten Jahreshälfte verlangsamte sich das Wachstum deutlich. Immobilienmärkte schwächeln, Investitionen in Sachanlagen gehen zurück und der Einzelhandel kühlt ab. Die Politik muss die Inlandsnachfrage stärken, um das Vertrauen von Haushalten und Unternehmen wiederherzustellen.

In anderen asiatischen Ländern übertraf das Wachstum die Erwartungen. Technologischer Bedarf, vorgezogene Exporte und staatliche Ausgaben stützten die Wirtschaft. Inflation blieb niedrig, Währungsmärkte entwickelten sich gemischt, und Analysten erwarten, dass ein schwächerer US-Dollar 2026 unterstützend wirken könnte.

Zentral- und Osteuropa: Rückkehr zur Normalität

Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien sollen 2026 wieder stabil wachsen. Konsum treibt die Erholung, während die Industrie zurückhaltend bleibt. Zentralbanken haben ihre Zinssenkungszyklen fast abgeschlossen, weitere Lockerungen könnten jedoch folgen, falls Risiken eintreten.

Märkte: Zinsen, Währungen und Rohstoffe

Der US-Dollar verlor rund zehn Prozent, EUR/USD ist nach dem Septemberhoch bei 1,19 wieder etwas zurückgefallen. Volatilität ist niedrig, Carry-Trades bleiben attraktiv. Die US-Notenbank wird Anfang 2026 voraussichtlich die Zinssenkungen abschließen, während die zehnjährige Swap-Rate auf vier Prozent steigen könnte. Öl- und Gaspreise fallen trotz geopolitischer Risiken. Die EU-Speicher sind zwar unter Vorjahresniveau, doch neue LNG-Angebote halten die Märkte ausreichend versorgt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion