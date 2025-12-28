    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Weltwirtschaft 2026

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wachstum oder Stagnation? Die überraschende Lage der Märkte

    Die ING skizziert den Ausblick für 2026: US-Konsumenten, Chinas Schwäche und Europas moderate Erholung prägen die Märkte.

    Für Sie zusammengefasst
    Weltwirtschaft 2026 - Wachstum oder Stagnation? Die überraschende Lage der Märkte
    Foto: Christopher Tamcke - picture alliance / imageBROKER.com

    USA: K-förmige Erholung dominiert

    Die Vereinigten Staaten bewegen sich auf ein Wirtschaftswachstum von zwei Prozent in diesem Jahr zu, trotz der Belastungen durch Handelsschwankungen. Die ING konstatiert: "Die K-förmige Erholung dominiert weiterhin Haushalte und Unternehmen." Wohlhabende Verbraucher profitieren stark von steigenden Vermögenspreisen, während die mittleren und unteren Einkommensgruppen zunehmend unter Druck geraten.

    Unternehmen investieren vor allem in Technologie und künstliche Intelligenz, während andere Branchen seit drei Quartalen schrumpfen. Ein Regierungsshutdown hat die Wirtschaft zusätzlich belastet. Analysten erwarten, dass dadurch das US-Wachstum um einen Prozentpunkt gedrückt wird. Dennoch dürfte sich die Aktivität im ersten Quartal 2026 erholen, sobald ausstehende Zahlungen an Beschäftigte und Leistungsberechtigte fließen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ING Groep NV!
    Short
    25,57€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22,33€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eurozone: Stabile Erholung trotz Unsicherheiten

    Die Eurozone dürfte 2025 um 1,4 Prozent gewachsen sein, stärker als erwartet. "Die Europäische Zentralbank sieht ihren Einlagezins von zwei Prozent derzeit als 'guten Wert' an", sagt die ING. Energiepreise sinken und könnten Verbrauchern Erleichterung verschaffen. Ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine und aufgeschobene deutsche Investitionspakete könnten 2026 zusätzliches Vertrauen bringen.

    Inflation und Kerninflation bleiben moderat bei etwa zwei Prozent, doch die Wachstumsraten sind überschaubar. Mehr Arbeitstage sollen das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr auf 1,2 Prozent treiben.

     

    Vereinigtes Königreich: Arbeitsmarkt schwächelt, Inflation sinkt

    Im Vereinigten Königreich verlangsamte sich das Wachstum im Herbst, beeinflusst durch Unsicherheit vor dem Herbsthaushalt. Beschäftigtenzahlen fallen, auch im öffentlichen Sektor. Die Inflation entwickelt sich hingegen positiv, und die Lohnzuwächse liegen bei 2,4 Prozent auf Jahresbasis. Der geplante Haushaltseingriff von 0,7 Prozent des BIP greift 2026 kaum, heißt es bei der ING, dennoch belaste die eingefrorene Einkommenssteuer die Aktivität.

    Asien: Starkes Jahr für China, aber Gegenwind nimmt zu

    China übertraf 2025 die Erwartungen und erreichte voraussichtlich sein Ziel von rund fünf Prozent Wachstum. "Externe Nachfrage bleibt der Haupttreiber, während Unternehmen in Technologie und Selbstversorgung vorankommen", stellt die ING fest. Doch in der zweiten Jahreshälfte verlangsamte sich das Wachstum deutlich. Immobilienmärkte schwächeln, Investitionen in Sachanlagen gehen zurück und der Einzelhandel kühlt ab. Die Politik muss die Inlandsnachfrage stärken, um das Vertrauen von Haushalten und Unternehmen wiederherzustellen.

    In anderen asiatischen Ländern übertraf das Wachstum die Erwartungen. Technologischer Bedarf, vorgezogene Exporte und staatliche Ausgaben stützten die Wirtschaft. Inflation blieb niedrig, Währungsmärkte entwickelten sich gemischt, und Analysten erwarten, dass ein schwächerer US-Dollar 2026 unterstützend wirken könnte.

    Zentral- und Osteuropa: Rückkehr zur Normalität

    Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien sollen 2026 wieder stabil wachsen. Konsum treibt die Erholung, während die Industrie zurückhaltend bleibt. Zentralbanken haben ihre Zinssenkungszyklen fast abgeschlossen, weitere Lockerungen könnten jedoch folgen, falls Risiken eintreten.

    Märkte: Zinsen, Währungen und Rohstoffe

    Der US-Dollar verlor rund zehn Prozent, EUR/USD ist nach dem Septemberhoch bei 1,19 wieder etwas zurückgefallen. Volatilität ist niedrig, Carry-Trades bleiben attraktiv. Die US-Notenbank wird Anfang 2026 voraussichtlich die Zinssenkungen abschließen, während die zehnjährige Swap-Rate auf vier Prozent steigen könnte. Öl- und Gaspreise fallen trotz geopolitischer Risiken. Die EU-Speicher sind zwar unter Vorjahresniveau, doch neue LNG-Angebote halten die Märkte ausreichend versorgt.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Weltwirtschaft 2026 Wachstum oder Stagnation? Die überraschende Lage der Märkte Die ING skizziert den Ausblick für 2026: US-Konsumenten, Chinas Schwäche und Europas moderate Erholung prägen die Märkte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     