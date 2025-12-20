Wo fließen die Steuergelder hin? Diese Sektoren bringen Deutschland auf Zack!

Trotz einer schwächeren Entwicklung bei den Aufträgen aus Übersee, die im Herbst stark zurückgingen, zeigt sich der Binnenmarkt als stabil. Die deutsche Industrie hat durch das Zollchaos zwischen den USA und China sowie durch die Überproduktion Chinas auf den Weltmärkten zu kämpfen. Demgegenüber entwickele sich der Handel innerhalb der Eurozone stabiler, und die Inlandsnachfrage stabilisiere sich zunehmend.

Die Finanzexperten der Berenberg Bank sagen, dass sich die fiskalischen Impulse aus den erhöhten öffentlichen Ausgaben Deutschlands nun endlich in den Wirtschaftsdaten widerspiegeln. Im Oktober stiegen die deutschen Auftragseingänge um 2,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des dritten Quartals. Dies war vor allem auf einen Anstieg der Inlandsaufträge um 10 Prozent zurückzuführen. Besonders auffällig war der Anstieg von Großaufträgen im Bereich "sonstige Transportmittel", die größtenteils militärische Ausrüstung betreffen.

Die Industrieproduktion folgt den Aufträgen und zeigt eine deutliche Belebung. Besonders auffällig sind die Zuwächse in den Bereichen Elektronik/Optik und sonstige Transportmittel, die durch die verstärkten Militärausgaben angekurbelt werden. Im Oktober stieg die Gesamtproduktion um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr – gepusht von einer Steigerung in der pharmazeutischen Produktion von 9,8 Prozent. Die Schwächen in der Automobilproduktion (-3,8 Prozent) sowie in den Bereichen Chemie und Werkzeugmaschinen werden somit weitgehend ausgeglichen.

Das Baugewerbe zeigt ebenfalls positive Entwicklungen. Nachdem der Sektor lange stagnierte, stieg die Bauleistung im Oktober um 0,6 Prozent, vor allem dank steigender öffentlicher Investitionen im Tiefbau. Der Hochbau steckt zwar noch in der Krise, jedoch gibt es hier ebenfalls positive Perspektiven. Insbesondere der Anstieg der Baugenehmigungen für Wohngebäude um 29 Prozent im dritten Quartal 2025 trug einen Anteil bei.

Für die kommenden Jahre stellt sich ein konstruktiver Ausblick dar. Nach einem leichten Wachstum von etwa 0,3 Prozent im Jahr 2025 wird für 2026 ein Anstieg von rund 0,8 Prozent erwartet. Für 2027 könnte das BIP-Wachstum sogar einen zyklischen Höchststand von 1,3 Prozent erreichen, bevor es aufgrund von rückläufigen öffentlichen Ausgaben und steigenden Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank wieder nachgibt.

Fazit

Die Berenberg Bank zeigt sich optimistisch über die kommenden Jahre, wobei die fiskalischen Impulse und die anhaltenden Investitionen im Verteidigungs- und Bausektor eine wichtige Rolle spielen werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



