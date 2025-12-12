Flugverbindung Dresden-München bleibt erhalten

(Im ersten Satz wird berichtigt, dass die Verbindung im Sommerflugplan 2026 rpt im Sommerflugplan 2026 erhalten bleibt.)

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Verbindung vom Dresdner Flughafen nach München bleibt im Sommerflugplan 2026 erhalten. Die Lufthansa hat eine entsprechende Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft bestätigte. Zuerst hatten "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

"Das ist ein wichtiges Signal für die Region und Ergebnis der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa Group, der sächsischen Staatsregierung und der Mitteldeutschen Flughafen AG", sagte der Vorstandsvorsitzende Götz Ahmelmann den Zeitungen. Ende Oktober hatte er vor einer Streichung der Strecke gewarnt. Wegen hoher Standortkosten in Deutschland stehe sie auf dem Prüfstand, teilte Ahmelmann damals mit.