    Volksbanken ermöglichen iPhone-Zahlungen ohne Apple Pay

    Für Sie zusammengefasst
    • Genossenschaftsbanken bieten iPhone-Zahlungen ohne Apple Pay
    • EU-Digitalgesetz öffnet NFC-Schnittstelle für Banken
    • Öffentlichkeitskampagne ab 2026 zur neuen Bezahlmethode
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Kunden der deutschen Genossenschaftsbanken können künftig in Geschäften mit dem iPhone bezahlen, ohne Apple Pay in Anspruch nehmen zu müssen. Die Volksbanken sind damit die erste Bankengruppe in Europa, die die mit dem EU-Digitalgesetz DMA (Digital Market Act) geschaffene Möglichkeit nutzen, die Girocard ohne Apple Pay auf das iPhone zu bringen, sagte ein Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

    EU-Gesetz knackt das Apple-Pay-Monopol

    Apple hatte über zehn Jahre lang den Zugriff auf die Schnittstelle für kontaktloses Zahlen, nämlich NFC (Near Field Communication, Nahfeldkommunikation), eingeschränkt. Kontaktlose Zahlungen waren ausschließlich mit Apple Pay und der Geldbörsen-App Apple Wallet möglich. Nach den Bestimmungen des EU-Gesetzes über digitale Märkte (DMA) musste sich der US-Konzern aber dazu verpflichten, die NFC-Schnittstelle für andere Finanzdienste unentgeltlich zu öffnen.

    Bei Zahlungen via Apple Pay kassiert der US-Konzern einen kleinen Anteil bei jeder Transaktion. Experten schätzen, dass es sich um 0,15 Prozent des Umsatzes handelt. Apple kommuniziert den Umsatzanteil nicht und behandelt diese Information als Betriebsgeheimnis.

    Hinweis in der Banking-App

    Die Kunden der Volksbanken sehen nun in der VR-Banking-App einen Hinweis, dass eine alternative Bezahlfunktion zur Verfügung steht. Mit einer kurzen Installierungsanweisung wird dann erläutert, wie die Girocard auf dem iPhone als bevorzugte Zahlmethode hinterlegt werden kann.

    Ab dem zweiten Quartal 2026 wollen die Volksbanken mit einer Öffentlichkeitskampagne darauf hinweisen, dass Ihre Kunden auch ohne Apple Pay mit dem iPhone kontaktlos bezahlen können.

    Für Smartphones mit dem Google -Betriebssystem bieten die Genossenschaftsbanken schon seit längerem eine eigene Bezahllösung an, weil das in diesem technischen Ökosystem möglich ist./chd/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 237,1 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,60USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von +4,02 %/+28,96 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
