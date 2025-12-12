    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsq.beyond AktievorwärtsNachrichten zu q.beyond
    q.beyond bereitet Kapitalherabsetzung vor für mehr Aktienrückkäufe & Dividenden

    Die q.beyond AG stellt die Weichen für künftige Aktienrückkäufe und Dividenden: Eine geplante Kapitalherabsetzung soll Bilanzverlust abbauen und den Aktienkurs stärken.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • q.beyond AG plant eine Kapitalherabsetzung zur Schaffung von Voraussetzungen für zukünftige Aktienrückkäufe und Dividenden.
    • Eine außerordentliche Hauptversammlung ist für den 30. Januar 2026 einberufen, um die Kapitalherabsetzung zu beschließen.
    • Das Grundkapital soll durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 5:1 auf 24.915.897 Euro herabgesetzt werden.
    • Die Kapitalherabsetzung soll den bestehenden handelsrechtlichen Bilanzverlust beseitigen und den Börsenkurs über 1,00 Euro stabilisieren.
    • Die Einladung zur Hauptversammlung wird voraussichtlich am 19. Dezember 2025 veröffentlicht.
    • q.beyond AG ist ein führender IT-Dienstleister mit über 1.100 Experten und bietet Lösungen in den Bereichen Cloud, Anwendungen, KI und Sicherheit an.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7090EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7420EUR das entspricht einem Plus von +4,65 % seit der Veröffentlichung.


    q.beyond

    +2,86 %
    +1,15 %
    -1,12 %
    -19,27 %
    -1,40 %
    -7,61 %
    -57,89 %
    -52,91 %
    -95,29 %
    ISIN:DE0005137004WKN:513700





