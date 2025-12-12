    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsq.beyond AktievorwärtsNachrichten zu q.beyond
    q.beyond bereitet Kapitalherabsetzung vor für mehr Aktienrückkäufe & Dividenden

    q.beyond stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase: Mit geplanter Aktienzusammenlegung, Rückkäufen und künftigen Dividenden soll die Aktie deutlich aufgewertet werden.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • q.beyond plant eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 5:1, um den Börsenkurs stabil über 1,00 Euro zu bringen und die Voraussetzungen für zukünftige Aktienrückkäufe und Dividenden zu schaffen.
    • Die außerordentliche Hauptversammlung ist für den 30. Januar 2026 geplant, bei der die Zustimmung zur Kapitalherabsetzung und den weiteren Maßnahmen erfolgen soll.
    • Nach Zustimmung der Hauptversammlung könnten Aktienrückkäufe ab 2026 und Dividenden ab 2027 erfolgen, um den Aktionären am Unternehmenserfolg zu partizipieren.
    • Das Unternehmen schreibt wieder schwarze Zahlen, erzielt positiven Free Cashflow und verfügt zum 30. September 2025 über eine Nettoliquidität von 41,3 Mio. Euro, was den finanziellen Spielraum für Rückkäufe und Dividenden bietet.
    • Die Strategie „Strategie 2028“ zielt auf eine Steigerung der Ertragskraft, Wachstum durch Ausbau des Technologie- und Branchenportfolios sowie Internationalisierung, insbesondere im Bereich KI und Security.
    • Die geplante Aktienzusammenlegung und die Maßnahmen sollen die Attraktivität der q.beyond-Aktie erhöhen und den Unternehmenswert nachhaltig steigern.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7090EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7420EUR das entspricht einem Plus von +4,65 % seit der Veröffentlichung.


    q.beyond

    +2,86 %
    +1,15 %
    -1,12 %
    -19,27 %
    -1,40 %
    -7,61 %
    -57,89 %
    -52,91 %
    -95,29 %
    ISIN:DE0005137004WKN:513700





