DZ BANK stuft SAF-Holland auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für SAF-Holland von 17 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Freitag verbesserte Widerstandskraft. In einem schwierigen Marktumfeld erlaube diese eine gute Profitabilität, auch wegen des weiterhin robusten Ersatzteilgeschäfts, das ein Stabilitätsanker sei. Im Laufe des Jahres 2026 erwartet Schmidt zunehmende Belebung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 15,08EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
