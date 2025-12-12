DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3.900 Franken auf "Buy" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhändler habe in seiner Pre-Close-Veranstaltung im Vorfeld der Quartalsbilanz mit Signalen für eine Schwäche im Bereich Taste & Wellbeing überrascht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Grund sei ein Lagerabbau bei den Kunden, hohe Vergleichszahlen im Vorjahr und regionale Schwächen. Die Duftstoffe entwickelten sich zwar weiter robust, doch in Summe rechne der Konzern nun für 2025 mit weniger organischem Wachstum als bisher./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 3.280EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3900

Kursziel alt: 3900

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

