DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. In Summe seien die neuesten Studienergebnisse zu einigen Gewichtssenkern der Konkurrenz leicht negativ für die eigene Abnehmpille des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Den im Kongress eingebrachte Gesetzentwurf, mit dem billige Medikamentenkopien beschränkt würden, sei hingegen als leicht positiv einzustufen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 43,18EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 475
Kursziel alt: 475
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
