    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Zu spät gezündet?

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin und Ethereum holen die Fed-Reaktion nach

    Nach einer nervösen Woche hellt sich der Krypto-Markt auf, Solana führt die Erholung an, während auch Bitcoin, Ethereum und XRP zulegen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Markt erholt sich, Solana führt mit +5,5%.
    • Bitcoin steigt um 2,5% auf 92.500 US-Dollar.
    • Langfristige Investoren kaufen, kurzfristige verkaufen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Zu spät gezündet? - Bitcoin und Ethereum holen die Fed-Reaktion nach
    Foto: Andreas Franke - picture alliance

    Der Krypto-Markt zeigt sich am Freitagmittag deutlich freundlicher und steuert nach einer turbulenten Woche doch noch mit grünen Vorzeichen ins Wochenende. Angeführt von einer kräftigen Erholung bei Solana gewinnen die wichtigsten Kryptowährungen an Boden, nachdem geldpolitische Signale der US-Notenbank zuletzt für Ernüchterung gesorgt hatten.

    Bitcoin legt zu – Altcoins holen auf

    Bitcoin notiert am Freitagmittag 2,5 Prozent höher bei rund 92.500 US-Dollar. Ethereum kann um 1,6 Prozent auf 3.250 US-Dollar zulegen, während XRP moderat um ein Prozent auf 2,03 US-Dollar steigt. Deutlich stärker präsentiert sich Solana: Die Kryptowährung gewinnt über 5,5 Prozent und klettert auf 138,3 US-Dollar.

    Insgesamt steigt die globale Marktkapitalisierung des Kryptosektors um rund zwei Prozent auf 3,14 Billionen US-Dollar. Damit gelingt dem Markt eine kurzfristige Stabilisierung, nachdem die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank zunächst keine nachhaltige Kaufdynamik ausgelöst hatte.

    Fed senkt erneut die Zinsen – Märkte reagieren verhalten

    Am Mittwoch hatte die Federal Reserve ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte gesenkt. Der Zielkorridor für den Federal Funds Rate liegt nun bei 3,5 bis 3,75 Prozent.

    Trotz der geldpolitischen Lockerung blieb die erhoffte Rallye am Krypto-Markt zunächst aus. Marktteilnehmer zeigten sich insbesondere vom Ausblick von Fed-Chef Jerome Powell für die Jahre 2026 und 2027 enttäuscht, der eine weiterhin vorsichtige und datenabhängige Geldpolitik signalisierte.

    On-Chain-Daten warnen vor weiterem Abwärtsrisiko

    On-Chain-Analysen deuten darauf hin, dass Bitcoin seinen zyklischen Tiefpunkt möglicherweise noch nicht erreicht hat. Laut Daten von Ali Charts liegen die realisierten Verluste aktuell bei rund minus 18 Prozent. Historisch markierten Werte um minus 37 Prozent sogenannte Kapitulationsphasen, die häufig attraktive Einstiegsgelegenheiten für langfristige Investoren darstellten.

    Analysten sehen zudem eine anhaltende Underperformance digitaler Vermögenswerte gegenüber klassischen sicheren Häfen. Bitcoin bewegt sich weiterhin in der Nähe wichtiger Unterstützungszonen, während Investoren auf klarere makroökonomische Impulse warten.

     

    Langfristige Investoren kaufen

    Kurzfristige Anleger bauen Positionen ab und realisieren Verluste, während langfristig orientierte Investoren weiter akkumulieren. Diese Divergenz trägt maßgeblich zur erhöhten Volatilität bei. Laut Daten von CryptoQuant kauften sogenannte Akkumulator-Wallets – große Adressen ohne Verkaufshistorie – zwischen dem 1. und 10. Dezember rund 75.000 Bitcoin. Allein an einem Tag flossen etwa 40.000 BTC in diese Wallets.

    "Kurzfristige Halter liegen derzeit 20 bis 30 Prozent unter Wasser", sagte Derek Lim, Research-Chef beim Krypto-Market-Maker Caladan. Historisch sei dies ein bullisches Signal, wenn langfristige Investoren gleichzeitig weiter kaufen.

    Vorsichtiger Optimismus trotz Gegenwind

    Trotz der angespannten Lage bleibt der mittelfristige Ausblick optimistisch. Analysten erwarten, dass sich die kumulativen Zinssenkungen und die schrittweise Lockerung der finanziellen Rahmenbedingungen zeitverzögert positiv auf den Kryptomarkt auswirken könnten.

    "Der Markt wird zunehmend die Effekte eines lockereren geldpolitischen Umfelds widerspiegeln", sagte Peter Chung, Research-Leiter bei Presto Research. Auch andere Analysten rechnen eher mit einem langsamen, liquiditätsarmen Anstieg als mit einer abrupten Rallye.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zu spät gezündet? Bitcoin und Ethereum holen die Fed-Reaktion nach Nach einer nervösen Woche hellt sich der Krypto-Markt auf, Solana führt die Erholung an, während auch Bitcoin, Ethereum und XRP zulegen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     