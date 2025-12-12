Bitcoin und Ethereum holen die Fed-Reaktion nach

Der Krypto-Markt zeigt sich am Freitagmittag deutlich freundlicher und steuert nach einer turbulenten Woche doch noch mit grünen Vorzeichen ins Wochenende. Angeführt von einer kräftigen Erholung bei Solana gewinnen die wichtigsten Kryptowährungen an Boden, nachdem geldpolitische Signale der US-Notenbank zuletzt für Ernüchterung gesorgt hatten.

Bitcoin notiert am Freitagmittag 2,5 Prozent höher bei rund 92.500 US-Dollar. Ethereum kann um 1,6 Prozent auf 3.250 US-Dollar zulegen, während XRP moderat um ein Prozent auf 2,03 US-Dollar steigt. Deutlich stärker präsentiert sich Solana: Die Kryptowährung gewinnt über 5,5 Prozent und klettert auf 138,3 US-Dollar.

Insgesamt steigt die globale Marktkapitalisierung des Kryptosektors um rund zwei Prozent auf 3,14 Billionen US-Dollar. Damit gelingt dem Markt eine kurzfristige Stabilisierung, nachdem die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank zunächst keine nachhaltige Kaufdynamik ausgelöst hatte.

Fed senkt erneut die Zinsen – Märkte reagieren verhalten

Am Mittwoch hatte die Federal Reserve ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte gesenkt. Der Zielkorridor für den Federal Funds Rate liegt nun bei 3,5 bis 3,75 Prozent.

Trotz der geldpolitischen Lockerung blieb die erhoffte Rallye am Krypto-Markt zunächst aus. Marktteilnehmer zeigten sich insbesondere vom Ausblick von Fed-Chef Jerome Powell für die Jahre 2026 und 2027 enttäuscht, der eine weiterhin vorsichtige und datenabhängige Geldpolitik signalisierte.

On-Chain-Daten warnen vor weiterem Abwärtsrisiko

On-Chain-Analysen deuten darauf hin, dass Bitcoin seinen zyklischen Tiefpunkt möglicherweise noch nicht erreicht hat. Laut Daten von Ali Charts liegen die realisierten Verluste aktuell bei rund minus 18 Prozent. Historisch markierten Werte um minus 37 Prozent sogenannte Kapitulationsphasen, die häufig attraktive Einstiegsgelegenheiten für langfristige Investoren darstellten.

Analysten sehen zudem eine anhaltende Underperformance digitaler Vermögenswerte gegenüber klassischen sicheren Häfen. Bitcoin bewegt sich weiterhin in der Nähe wichtiger Unterstützungszonen, während Investoren auf klarere makroökonomische Impulse warten.

Langfristige Investoren kaufen

Kurzfristige Anleger bauen Positionen ab und realisieren Verluste, während langfristig orientierte Investoren weiter akkumulieren. Diese Divergenz trägt maßgeblich zur erhöhten Volatilität bei. Laut Daten von CryptoQuant kauften sogenannte Akkumulator-Wallets – große Adressen ohne Verkaufshistorie – zwischen dem 1. und 10. Dezember rund 75.000 Bitcoin. Allein an einem Tag flossen etwa 40.000 BTC in diese Wallets.

"Kurzfristige Halter liegen derzeit 20 bis 30 Prozent unter Wasser", sagte Derek Lim, Research-Chef beim Krypto-Market-Maker Caladan. Historisch sei dies ein bullisches Signal, wenn langfristige Investoren gleichzeitig weiter kaufen.

Vorsichtiger Optimismus trotz Gegenwind

Trotz der angespannten Lage bleibt der mittelfristige Ausblick optimistisch. Analysten erwarten, dass sich die kumulativen Zinssenkungen und die schrittweise Lockerung der finanziellen Rahmenbedingungen zeitverzögert positiv auf den Kryptomarkt auswirken könnten.

"Der Markt wird zunehmend die Effekte eines lockereren geldpolitischen Umfelds widerspiegeln", sagte Peter Chung, Research-Leiter bei Presto Research. Auch andere Analysten rechnen eher mit einem langsamen, liquiditätsarmen Anstieg als mit einer abrupten Rallye.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



