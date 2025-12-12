Neue Abgabe auf Importe von Billigwaren in EU
Für Sie zusammengefasst
- EU erhöht Importkosten für Billigimporte ab 2026.
- Abgabe von drei Euro für Pakete bis 150 Euro.
- Mitgliedsstaaten einigten sich auf neue Regelung.
Foto: Siarhei - 356130783
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU erhöht im Kampf gegen unerwünschte Billigimporte die Importkosten. Die Mitgliedsstaaten verständigten sich darauf, dass jedes Paket mit einem Warenwert bis 150 Euro ab Juli 2026 mit einer Abgabe in Höhe von drei Euro belegt ist./rdz/DP/stw
