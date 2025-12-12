Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAOYAMA TRADING AktievorwärtsNachrichten zu AOYAMA TRADING

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Foto: adobe.stock.com

    AOYAMA TRADING ist ein führender Anbieter von Herrenbekleidung in Japan, bekannt für hochwertige Anzüge. Mit einem starken Filialnetz dominiert es den Markt, während es sich durch innovative Stoffe und maßgeschneiderte Services von Konkurrenten wie UNIQLO und Aoki abhebt.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit AOYAMA TRADING nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    AOYAMA TRADING gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +102,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    AOYAMA TRADING verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,11 %.
    Mit +7,11 % Dividendenrendite bietet AOYAMA TRADING ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +102,30 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen AOYAMA TRADING für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,11 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,12.
    AOYAMA TRADING weißt eine Marktkapitalisierung von 677,80 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    AOYAMA TRADING Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die AOYAMA TRADING Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,67 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +7,11 %, eine Investition von etwa 14.065 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 134,00 +106,15 % +7,11 %
    2024 65,00 +150,00 % +3,71 %
    2023 26,00 +225,00 % +2,83 %
    2022 8,00 0,00 % +1,22 %

    Warum AOYAMA TRADING für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +7,11 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +102,30 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,12
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    AOYAMA TRADING Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,24 %
    1 Monat +3,15 %
    3 Monate -12,08 %

    Informationen zur AOYAMA TRADING Aktie

    Es gibt 50 Mio. AOYAMA TRADING Aktien. Damit ist das Unternehmen 677,80 Mio. € wert.

    AOYAMA TRADING Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AOYAMA TRADING Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AOYAMA TRADING Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





