Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

AOYAMA TRADING ist ein führender Anbieter von Herrenbekleidung in Japan, bekannt für hochwertige Anzüge. Mit einem starken Filialnetz dominiert es den Markt, während es sich durch innovative Stoffe und maßgeschneiderte Services von Konkurrenten wie UNIQLO und Aoki abhebt.

Dividenden & passives Einkommen: Mit AOYAMA TRADING nachhaltige Einkommensströme aufbauen

AOYAMA TRADING gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +102,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

