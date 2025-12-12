Einkommen mit Aktien
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
AOYAMA TRADING ist ein führender Anbieter von Herrenbekleidung in Japan, bekannt für hochwertige Anzüge. Mit einem starken Filialnetz dominiert es den Markt, während es sich durch innovative Stoffe und maßgeschneiderte Services von Konkurrenten wie UNIQLO und Aoki abhebt.
Dividenden & passives Einkommen: Mit AOYAMA TRADING nachhaltige Einkommensströme aufbauen
AOYAMA TRADING gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+102,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,12 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
AOYAMA TRADING verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,11 %.
Mit +7,11 % Dividendenrendite bietet AOYAMA TRADING ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +102,30 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen AOYAMA TRADING für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,11 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,12.
AOYAMA TRADING weißt eine Marktkapitalisierung von 677,80 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
AOYAMA TRADING Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die AOYAMA TRADING Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,67 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,11 %, eine Investition von etwa 14.065€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|134,00
|+106,15 %
|+7,11 %
|2024
|65,00
|+150,00 %
|+3,71 %
|2023
|26,00
|+225,00 %
|+2,83 %
|2022
|8,00
|0,00 %
|+1,22 %
Warum AOYAMA TRADING für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +7,11 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +102,30 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 13,12
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
AOYAMA TRADING Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,24 %
|1 Monat
|+3,15 %
|3 Monate
|-12,08 %
Informationen zur AOYAMA TRADING Aktie
Es gibt 50 Mio. AOYAMA TRADING Aktien. Damit ist das Unternehmen 677,80 Mio. € wert.
AOYAMA TRADING Aktie jetzt kaufen?
Ob die AOYAMA TRADING Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AOYAMA TRADING Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.