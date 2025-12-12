VW hält am Cupra Born in Zwickau fest - ID.3 bleibt länger
- Zwickauer Werk bleibt breiter aufgestellt als geplant.
- Cupra Born und ID.3 weiterhin in Zwickau produziert.
- Standort mit 8.500 Beschäftigten bleibt Mehrmarken-Werk.
ZWICKAU (dpa-AFX) - Das Zwickauer Volkswagen -Werk bleibt breiter aufgestellt als bisher geplant. Gemäß einer konzernweiten Vereinbarung aus dem Vorjahr sollte die Fabrik ihre ID-Modelle sowie den Cupra Born an andere Standorte abgeben und künftig nur noch den Audi Q4 e-tron produzieren. Die Geschäftsführung gab nun bei einer Betriebsversammlung bekannt, dass der Cupra Born auch künftig exklusiv in Zwickau gebaut wird. Auch der ID.3 werde länger in Sachsen produziert. Hintergrund sei, dass Volkswagen die Belegung seiner beiden größten deutschen Produktionsstandorte auf Basis aktualisierter Volumenplanung neu sortiert habe, hieß es.
Damit bleibt der sächsische Standort mit rund 8.500 Beschäftigten ein Mehrmarken-Werk. Bisher werden dort sechs verschiedene Modelle - ausschließlich E-Autos - produziert. Am Freitag wurde hier das 35. Jubiläum von Volkswagen Sachsen gefeiert. Die Zwickauer Autofabrik sei "ein Leuchtturm in Ostdeutschland" und das produktivste Werk von Volkswagen in Deutschland, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einer Feierstunde vor etwa 4.000 VW -Mitarbeitern./hum/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 107,9 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 22,28 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -71,26 %/+1,99 % bedeutet.
Welcher Hybrid ist super? MHEV - HEV - PHEV. Rechne mal deine 1/2 Liter Ersparnis gegen die Mehrkosten und die höhere Anzahl von Teilen die produziert werden müssen, sowie die Reparaturkosten bei steigender Fehlermöglichkeit bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Systemen. Wenn du von 30 Km elektrischer Reichweite redest, dann geht um den PHEV, also 2 Komplettsysteme, deutlich höheres Gewicht, deutliche Mehrkosten. Dann musst dir mal die Frage stellen, wer deine 1 Liter Motoren als PHEV kaufen soll, bzw. wer da angesprochen werden soll diesen extremen Aufpreis gerade in dieser Fahrzeugklasse zu zahlen, den er mit dem Spritersparnis nie wieder reinholt. Wenn du Boss von VW wärst, dann wäre VW Morgen pleite.