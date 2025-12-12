LIR Life Sciences entwickelt schmerzfreie Lösung für Adipositas – Patent eingereicht
Statt Spritze ein Pflaster: Lir Life Sciences entwickelt eine nadelfreie GLP/GIP-Plattform gegen Adipositas und Stoffwechselerkrankungen – bequem, transdermal und skalierbar.
- Lir Life Sciences Corp. hat eine provisorische Patentanmeldung für eine nadelfreie Verabreichungsplattform für GLP/GIP-basierte Therapien bei Adipositas und Stoffwechselerkrankungen eingereicht.
- Die Technologie zielt darauf ab, Injektionen zu ersetzen und umfasst transdermale Formate wie Pflaster, Cremes oder Gele, die die Haut durchdringen.
- Das Unternehmen entwickelt derzeit ein transdermales Pflaster, das eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen soll, um den Zugang und die Therapietreue zu verbessern.
- Die Patentanmeldung unterstützt die Strategie von Lir, eine Plattform für mehrere GLP/GIP-basierte Arzneimittel zu schaffen, anstatt sich auf ein einzelnes Produkt zu konzentrieren.
- Eine kürzlich angekündigte Studie an Mäusen soll die Wirksamkeit der neuen Formulierung testen und die Entwicklung in Richtung einer Zulassung als neues Prüfpräparat unterstützen.
- Lir Life Sciences fokussiert sich auf Märkte mit wachsender Adipositasprävalenz und bietet nicht-invasive, skalierbare Therapielösungen, die auch wirtschaftlich attraktiv sind.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0020EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,09 % im
Plus.
+3,09 %
+46,10 %
-76,40 %
