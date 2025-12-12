    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    LIR Life Sciences entwickelt schmerzfreie Lösung für Adipositas – Patent eingereicht

    Statt Spritze ein Pflaster: Lir Life Sciences entwickelt eine nadelfreie GLP/GIP-Plattform gegen Adipositas und Stoffwechselerkrankungen – bequem, transdermal und skalierbar.

    LIR Life Sciences entwickelt schmerzfreie Lösung für Adipositas – Patent eingereicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Lir Life Sciences Corp. hat eine provisorische Patentanmeldung für eine nadelfreie Verabreichungsplattform für GLP/GIP-basierte Therapien bei Adipositas und Stoffwechselerkrankungen eingereicht.
    • Die Technologie zielt darauf ab, Injektionen zu ersetzen und umfasst transdermale Formate wie Pflaster, Cremes oder Gele, die die Haut durchdringen.
    • Das Unternehmen entwickelt derzeit ein transdermales Pflaster, das eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen soll, um den Zugang und die Therapietreue zu verbessern.
    • Die Patentanmeldung unterstützt die Strategie von Lir, eine Plattform für mehrere GLP/GIP-basierte Arzneimittel zu schaffen, anstatt sich auf ein einzelnes Produkt zu konzentrieren.
    • Eine kürzlich angekündigte Studie an Mäusen soll die Wirksamkeit der neuen Formulierung testen und die Entwicklung in Richtung einer Zulassung als neues Prüfpräparat unterstützen.
    • Lir Life Sciences fokussiert sich auf Märkte mit wachsender Adipositasprävalenz und bietet nicht-invasive, skalierbare Therapielösungen, die auch wirtschaftlich attraktiv sind.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0020EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,09 % im Plus.


    LIR Life Sciences

    +3,09 %
    +46,10 %
    -76,40 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    LIR Life Sciences entwickelt schmerzfreie Lösung für Adipositas – Patent eingereicht Statt Spritze ein Pflaster: Lir Life Sciences entwickelt eine nadelfreie GLP/GIP-Plattform gegen Adipositas und Stoffwechselerkrankungen – bequem, transdermal und skalierbar.
