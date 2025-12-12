PNE Aktie schwach im Handel - 12.12.2025

Die PNE Aktie notiert aktuell bei 9,9450€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3050 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,84 %, geht es heute bei der PNE Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von PNE mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,42 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,25 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PNE einen Rückgang von -8,08 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat -1,25 % 3 Monate -25,42 % 1 Jahr -7,58 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 763,30 Mio.EUR € wert.

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.