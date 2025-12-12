    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CNY WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CNY

    EUR/CNY tritt auf der Stelle – 8,27270 CNY

    Ruhiger Handel: EUR/CNY notiert bei 8,27270 CNY.

    Foto:
    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/CNY um 8,27270CNY. Die Veränderung von -0,17 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/CNY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,53 %
    1 Monat +0,39 %
    3 Monate -0,84 %
    1 Jahr +8,82 %

    Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000CNY in EUR/CNY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 7,602497CNY. Heute steht er bei 8,27270CNY. Das Investment wäre auf 5.440,78CNY gewachsen – eine Steigerung von +8,82 %.

    Informationen zum Yuan

    Der Chinesische Yuan, auch Renminbi genannt, hat sich seit seiner Einführung 1949 von einer Binnenwährung zu einem global beachteten Faktor entwickelt. Besonders das Währungspaar EUR-CNY steht im Fokus internationaler Märkte, da es Handel, Investitionen und Währungsreserven beeinflusst. Tägliche Kursschwankungen zeigen die wachsende Bedeutung Chinas in der Weltwirtschaft.

    Ob ein Investment in EUR/CNY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

