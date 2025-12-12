Silber rast nach oben – Kurs bei 64,48 USD

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 64,48. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 32,25114USD. Heute steht er bei 64,48USD. Das Investment wäre auf 19.992,2USD gewachsen – eine Steigerung von +99,92 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Silber als optimistisch beschrieben, mit einer Kursentwicklung von +20% in den letzten 14 Tagen. Steigende Leasingraten und JP Morgans massive Käufe deuten auf eine physische Knappheit hin. Trotz der Euphorie wird auf mögliche Volatilität hingewiesen, was die Unsicherheiten im Markt reflektiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.