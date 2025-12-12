WDH/AKTIE IM FOKUS
Adidas und Puma gefragt - China-Geschäft von Lululemon
- Adidas und Puma profitieren von Lululemon-Bilanz.
- Vorbörslich: Adidas +0,9%, Puma +1,4% gestiegen.
- Lululemon hebt Prognose dank starkem China-Geschäft.
(Im ersten Absatz, erster Satz, wird klargestellt, dass Lululemon aus Kanada rpt Kanada kommt.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas und Puma dürften am Freitag von positiven Signalen aus der Quartalsbilanz des kanadischen Sportartikelherstellers Lululemon profitieren. Vorbörslich stiegen Adidas auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,9 Prozent auf 165,75 Euro und Puma gewannen 1,4 Prozent auf 21,38 Euro.
Lululemon hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, woraufhin die Aktie im nachbörslichen US-Handel um 11 Prozent hochgesprungen war. Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach verwies in ihrem Kommentar darauf, dass die Erwartungen am Markt vor allem wegen des starken China-Geschäfts des US-Herstellers von hochpreisiger Yoga-Bekleidung übertroffen worden seien.
Im dritten Quartal habe dieses - konstante Wechselkurse unterstellt - im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt, hob Roach hervor. Das dürfte Mut machen und damit auch Adidas und Puma Impulse liefern, sagte ein Händler./ck/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 21,90 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,82 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,800EUR. Von den letzten 5 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -31,51 %/+9,59 % bedeutet.
