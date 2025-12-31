Abschied vom Börsenjahr 2025
Themen, Bilder und Charts, die das Börsenjahr 2025 geprägt haben!
Das Börsenjahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Wir fassen die wichtigsten Themen, Bilder und Charts zusammen, die es geprägt haben – ein Rückblick auf die entscheidenden Finanzmarktmomente! Klicken Sie sich durch!
Für Sie zusammengefasst
- Trump startet Handelskrieg mit neuen Zöllen.
- Gold und Silber erreichen Rekordpreise 2025.
- Nvidia und Quantencomputer-Aktien boomen stark.
- Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
Zweite Amtseinführung von Donald Trump, 20. Januar 2025
Trump-Feier: Elon Musk irritiert mit Hitlergruß-ähnlicher Geste
Trump beginnt Handelskrieg mit Einführung von US-Zöllen
Zoll-Schock an der Wall Street
Hin und Her um Trumps Zölle
Chinesische Exportkontrollen für Seltene Erden
Rallye bei USA Rare Earth
Nvidia-Rallye 2025
Goldrallye 2025 ohne Ende?
Gold knackt knackt 4000-Dollar-Marke
Silberrallye 2025
Silber-Preis auf Rekordhoch
2025: Quantencomputer-Aktien - Revolution oder Hype?
Rheinmetall Boom 2025
Rheinmetall knackt zeitweise 2000 Euro Marke
2025: Börsen-Boom rund um Droneshield
Hype um Abnehmspritzen
Eli Lilly Chart
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
