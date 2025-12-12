    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Letzte Rille oder noch Luft

    Kursexplosion in Gange: So heiß ist Silber jetzt wirklich gelaufen!

    Das Edelmetall Silber hat in den vergangenen Tagen erneut eine atemberaubende Rallye auf das Parkett gezaubert, doch technisch wird die Luft zunehmend dünner.

    Für Sie zusammengefasst
    • Silberpreis steigt rasant, aber Überhitzung droht!
    • RSI-Werte zeigen überkauften Markt, Warnsignal!
    • Gewinnmitnahmen empfohlen, Risiko eines Rücksetzers!
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Kursexplosion in Gange: So heiß ist Silber jetzt wirklich gelaufen!
    Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

    Fast 11 Prozent in einer Woche: Silber läuft heiß – bereits zu heiß?

    Als wäre es für Edelmetalle in diesem Jahr nicht schon gut genug gelaufen – Gold hat sich seit dem Jahreswechsel um 65,0 Prozent verteuert, Silber sogar um 123,1 Prozent – haben die Silber-Bullen in den vergangenen Tagen noch einmal mächtig Tempo gemacht. Gegenüber dem Stand vor einer Woche steht am frühen Freitagnachmittag ein Plus von 10,5 Prozent zu Buche.

    Vor allem in China treiben spekulative Anlegerinnen und Anleger das Edelmetall mit ihren Käufen in immer neue Höhen. Das weckt einerseits Begehrlichkeiten bei Investoren, die hier bislang leer ausgegangen sind, und andererseits Ängste, dass Silber in einer Blase handelt, die jederzeit platzen könnte. Wie heiß gelaufen der Wert inzwischen ist, soll daher ein Blick in den Chart klären.

    Silber_hist_wallstreet_online_24ND_25ND (2).webp

    Anschlussrallye läuft bereits, viel besser wird's kaum werden!

    Silber befindet sich seit einem Crash zum Beginn der Corona-Pandemie in einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung. Zwar kam es zwischen 2021 und 2024 zu einer längeren Seitwärtsphase. Die aber kann rückblickend als Bullenflagge interpretiert werden, welche den Grundstein für die seit zwei Jahre anhaltende, hochdynamische Aufwärtsbewegung legte.

    Allein in diesem Jahr ist es zu gleich drei Trendverschärfungen gekommen. Die beiden ersten führten dazu, dass Silber auf ein neues Allzeithoch klettern und den mehr als 14 Jahre alten Kursrekord einstellen konnte. Die dritte, aktuell laufende Beschleunigung stellt nach einer kurzen Konsolidierung die Ausbruchs- und Anschlussbewegung dar.

    RSI auf höheren Zeitebenen bereits im Extrembereich!

    Die Tempoverschärfungen sind im Trendstärkeindikator MACD gut zu erkennen. Dieser hat mit immer neuen eigenen Hochs den Rekordlauf von Silber technisch bestätigt. Im Unterschied dazu ist der Relative-Stärke-Index (RSI) auf Tageskursbasis inzwischen festgefahren. Das bedeutet bearishe Divergenzen und ist ein erstes Warnsignal.

    Wie weit die Rallye bereits gelaufen ist, hilft ein Blick die RSI-Werte zu beantworten. Auf Tageskursbasis liegt der RSI bei 80,1 Punkten. Das liegt klar im überkauften Bereich.

    Extremwerte herrschen erst auf Wochen- und Monatskursbasis. Hier liegt der RSI bei 85,6 beziehungsweise 88,0 Zählern. Derart hohe Niveaus wurden auf Wochenbasis zuletzt auf dem Höhepunkt des Booms 2011 erzielt. Der Monats-RSI ist sogar auf ein Allzeithoch gestiegen.

    Fazit: Höchste Zeit für Gewinnmitnahmen!

    Das bedeutet, dass Silber kurzfristig noch Platz nach oben hat, dann aber in eine langfristige Konsolidierungsphase oder sogar in einen Crash mit anschließendem Bärenmarkt abtauchen könnte. Für finale Kursexplosionen sind RSI-Werte von 90 bis 95 auf Tageskursbasis nicht unüblich. Die könnten sich für einen Kurs zwischen 70 und 80 US-Dollar je Feinunze ergeben.

    Das noch verbliebene Kurspotenzial ist das Risiko eines empfindlichen Kursrücksetzers allerdings kaum wert, weswegen Anlegerinnen und Anleger erste Gewinnmitnahmen und das Nachziehen von Stopps erwägen sollten.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Letzte Rille oder noch Luft Kursexplosion in Gange: So heiß ist Silber jetzt wirklich gelaufen! Das Edelmetall Silber hat in den vergangenen Tagen erneut eine atemberaubende Rallye auf das Parkett gezaubert, doch technisch wird die Luft zunehmend dünner.
