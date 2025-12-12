    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Tom Lee: Auch 2026 bleibt der Bullenmarkt stark!

    Tom Lee erwartet ein weiteres starkes Jahr für Aktien im Jahr 2026. Der Bullenmarkt setzt sich fort, sagt er.

    • Tom Lee erwartet starken Aktienmarkt 2026.
    • S&P 500 könnte auf 7.700 Punkte steigen.
    • Technologie und KI bleiben bevorzugte Sektoren.
    Börse im nächsten Jahr - Tom Lee: Auch 2026 bleibt der Bullenmarkt stark!
    Der Forschungsleiter bei Fundstrat sieht den S&P 500 im nächsten Jahr bei 7.700 Punkten, womit sich der Bullenmarkt ins vierte Jahr verlängern würde. Das entspricht einem Plus von rund 11 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

    "Nach drei Jahren mit jährlichen Zuwächsen von über 20 Prozent lebt der Bullenmarkt weiterhin", schreibt Lee in einer Mitteilung an seine Kunden. Bemerkenswert: "Die bedeutende Wall of Worry wirkt als Rückenwind für den Bullenmarkt."

    In den vergangenen Jahren haben die Aktien tatsächlich eine sogenannte Wall of Worry erklommen: Unternehmen, die im Bereich künstliche Intelligenz aktiv sind, erzielten enorme Gewinne, obwohl gleichzeitig Bedenken über anhaltende Inflation, einen schwächeren Arbeitsmarkt und geopolitische Krisen zunahmen.

    Der S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um rund 17 Prozent gestiegen. Die Sektoren Communication Services und Technologie, Heimat der sogenannten Magnificent Seven-Aktien, legte 2025 um rund 33  Prozent zu. 

    Für das nächste Jahr setzt Lee weiterhin auf Technologie, insbesondere auf Aktien im Zusammenhang mit KI und Krypto, sowie auf die Sektoren Rohstoffe, Energie und Finanzen. 

    Lee wies außerdem darauf hin, dass ein neuer Fed-Vorsitzender als Nachfolger von Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai endet, einen zusätzlichen Schub für die Aktienmärkte geben könnte.

    "Neue Fed gleich lockere Geldpolitik gleich positiv für Aktien in der zweiten Jahreshälfte", schreibt er und fügte hinzu, dass die Fed-Futures noch keine neue Geldpolitik der Fed einkalkulierten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
