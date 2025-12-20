Pharma-Revolution: Diese 10 Medikamente könnten den Abnehmmarkt dominieren

Nachfolgend eine Liste der von Novo Nordisk, Eli Lilly und von anderen Unternehmen entwickelten Medikamente zur Gewichtsreduktion, die auf den nächsten Blockbuster-Erfolg hinarbeiten:

Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion boomt, und Biotech-Unternehmen wetteifern darum, sich ihren Platz in einem lukrativen Sektor zu sichern, der derzeit von Novo Nordisk und Eli Lilly dominiert wird. Analysten prognostizieren, dass die Branche bis zum nächsten Jahrzehnt einen Jahresumsatz von 150 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. Die rasant steigende Nachfrage nach den Medikamenten gegen Fettleibigkeit hat Eli Lilly geholfen, im vergangenen Monat als erstes Pharmaunternehmen einen Marktwert von 1 Billion Dollar zu erreichen.

Novo Nordisk

Der dänische Arzneimittelhersteller arbeitet an mehreren experimentellen Medikamenten zur Gewichtsreduktion, darunter eine Pille und eine Injektion der nächsten Generation namens Amycretin sowie ein weiteres Medikament namens CagriSema. In einer Studie in der mittleren Phase zeigte sich bei Patienten mit Typ-2-Diabetes nach 36 Wochen ein statistisch signifikanter Gewichtsverlust von bis zu 14,5 Prozent durch Amycretin.

Novo Nordisk gab an, dass das Medikament sicher und gut verträglich sei und überwiegend leichte bis mittelschwere gastrointestinale Nebenwirkungen aufweise. Studien der Phase III sind für 2026 geplant. Amycretin wirkt auf zweifache Weise und beeinflusst sowohl das GLP-1- als auch das Amylinhormon. Im vergangenen Jahr konnte in einer frühen Studienphase gezeigt werden, dass eine täglich einzunehmende Amycretin-Tablette nach nur 12 Wochen zu einem Gewichtsverlust von 13,1 Prozent führte.

Pfizer

Gemäß den Bedingungen der Übernahmevereinbarung mit Metsera würde Pfizer Zugang zu den Adipositasmedikamenten des Biotech-Unternehmens erhalten, die sich derzeit in der frühen bis mittleren Entwicklungsphase befinden, darunter MET-097i, eine GLP-1-Therapie, die für eine einmal monatliche Injektion konzipiert ist, im Vergleich zu wöchentlichen Behandlungen von Eli Lilly und Novo Nordisk.

Metsera entwickelt außerdem MET-233i, eine Behandlung, die das Pankreashormon Amylin nachahmt.

Im September zeigte MET-097i in zwei klinischen Studien der Phase II nach 28 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 14,1 Prozent. Metsera plant, noch in diesem Jahr mit klinischen Studien der Phase III zu beginnen und das Medikament für Kombinationstherapien und als orale Darreichungsform weiterzuentwickeln.

Pfizer hatte die Entwicklung zweier oraler GLP-1-Wirkstoffkandidaten – Lotiglipron im Jahr 2023 und Danuglipron im Jahr 2025 – aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Lebersicherheit eingestellt, sodass das Unternehmen kein marktfähiges Medikament gegen Fettleibigkeit mehr besaß. Pfizer schloss im Dezember einen Exklusivlizenzvertrag mit YaoPharma, einer Tochtergesellschaft des chinesischen Pharmaunternehmens Shanghai Fosun Pharmaceutical, ab, um eine experimentelle Behandlung zur Gewichtskontrolle zu entwickeln und zu vermarkten. YaoPharma erhält eine Vorauszahlung von 150 Millionen US-Dollar und könnte Meilensteinzahlungen von bis zu 1,94 Milliarden US-Dollar erhalten.

Eli Lilly

Eli Lilly treibt die Entwicklung seines experimentellen, einmal wöchentlich einzunehmenden, auf Amylin basierenden Medikaments gegen Fettleibigkeit, Eloralintid, im Dezember in die späte Phase der klinischen Studien voran, nachdem es Patienten in einer Studie der mittleren Phase geholfen hatte, bis zu 20,1 Prozent ihres Gewichts zu verlieren. Im August teilte der Arzneimittelhersteller mit, dass seine experimentelle Abnehmpille Orforglipron übergewichtigen Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes in einer Spätphasenstudie geholfen habe, bei der höchsten Dosis von 36 mg über 72 Wochen 10,5 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren.

Anfang dieses Jahres konnte Lilly mit Orforglipron Patienten mit Typ-2-Diabetes in einer Phase-III-Studie helfen, innerhalb von 40 Wochen fast 8 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Das ist ein günstiges Ergebnis im Vergleich zu Novo Nordisks injizierbarem Medikament Ozempic. Diabetiker, die die höchste Dosis Ozempic erhielten, verloren etwa 6 Prozent ihres Körpergewichts. Eli Lilly geht davon aus, bis Ende des Jahres die behördliche Zulassung für Orforglipron zu beantragen.

Im Dezember zeigte eine Studie in der Spätphase, dass der Wirkstoffkandidat der nächsten Generation gegen Fettleibigkeit, Retatrutid, Patienten half, durchschnittlich 28,7 Prozent ihres Gewichts zu verlieren. Damit übertraf es das Blockbuster-Medikament Zepbound und festigte die Führungsposition des Unternehmens in diesem schnell wachsenden Markt. Eli Lilly hat letztes Jahr einen Vertrag mit dem chinesischen Biotechnologieunternehmen Laekna unterzeichnet, um ein Medikament gegen Fettleibigkeit zu entwickeln, das Patienten beim Abnehmen helfen und gleichzeitig die Muskelmasse erhalten soll. Im August unterzeichnete Eli Lilly einen Vertrag mit Superluminal Medicines im Wert von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar zur Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Medikamenten mittels KI zur Behandlung von Fettleibigkeit und anderen kardiometabolischen Erkrankungen.

Roche

Im September kündigte Roche an, sein experimentelles Adipositas-Medikament CT-388, das es 2023 durch die 2,7 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Carmot Therapeutics erworben hatte, in eine Phase-III-Studie zu überführen. Das einmal wöchentlich zu injizierende Medikament von Carmot gehört zur selben Wirkstoffklasse wie Eli Lillys Zepbound. Im März erwarb Roche die Rechte an Petrelintid, einem Medikament von Zealand Pharma zur Behandlung von Fettleibigkeit, in einem Geschäft mit einem potenziellen Wert von bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass ein zweiter Wirkstoffkandidat aus der Übernahme von Carmot in einer frühen klinischen Studie positive Ergebnisse erzielt hat.

Amgen

Im vergangenen Jahr half das vielbeachtete experimentelle Adipositas-Medikament MariTide von Amgen übergewichtigen Patienten, in einer einjährigen Studie der mittleren Phase bis zu 20 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Das Unternehmen gab an, noch vor Jahresende Daten aus zwei wichtigen MariTide-Studien in der mittleren Phase zu erwarten. Analysten sagten, der Nutzen von MariTide beim Abnehmen sei vergleichbar mit dem von Wegovy und Zepbound, allerdings mit etwas mehr Nebenwirkungen.

Merck

Im vergangenen Jahr unterzeichnete Merck einen Lizenzvertrag im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar für das experimentelle orale Medikament des chinesischen Biotech-Unternehmens Hansoh Pharma zur Behandlung von Fettleibigkeit und wurde damit zu einem späten Konkurrenten im Wettlauf um die Entwicklung einer Abnehmpille als Ersatz für wöchentliche Injektionen. Bei dem Wirkstoff HS-10535 handelt es sich um einen GLP-1-Rezeptoragonisten-Kandidaten, der Wegovy und Zepbound ähnelt.

AstraZeneca

Die experimentelle Abnehmpille von AstraZeneca, die vor einem Jahr vom chinesischen Unternehmen Eccogene für bis zu 2 Milliarden US-Dollar lizenziert wurde, erwies sich in einer frühen klinischen Studie im November 2024 als sicher und gut verträglich. Der Arzneimittelhersteller gab bekannt, dass die einmal täglich einzunehmende Pille mit dem Namen AZD5004 in die mittlere Phase der klinischen Studien übergegangen ist.

Viking Therapeutics

Im August gab Viking Therapeutics bekannt, dass das orale Medikament zur Gewichtsreduktion, VK2735, in einer Phase-II-Studie mit 280 übergewichtigen Erwachsenen nach 13 Wochen Patienten geholfen habe, 12,2 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Damit wurde die Höchsterwartung der Wall Street von 15 Prozent verfehlt.

Scholar Rock

Im Juni gab Scholar Rock bekannt, dass sein experimentelles Medikament Apitegromab in Kombination mit Eli Lillys Zepbound den Patienten in einer Phase-II-Studie geholfen habe, deutlich mehr fettfreie Masse zu erhalten. In der Studie von Scholar Rock verloren Patienten, die eine Kombination aus Tirzepatid – dem Wirkstoff in Zepbound – und Apitegromab von Scholar erhielten, nach 24 Wochen 3,4 Pfund fettfreie Masse, verglichen mit Patienten, die nur Tirzepatid erhielten und 7,6 Pfund fettfreie Masse verloren.

Altimmune

Das experimentelle Adipositasmedikament Pemvidutid von Altimmune trug in einer Phase-II-Studie im Jahr 2023 im Durchschnitt zu einer Gewichtsreduktion von 15,6 Prozent bei und zeigte auch am Ende der Behandlung noch einen anhaltenden Gewichtsverlust. Allerdings traten bei den Patienten auch Übelkeit und Erbrechen in leichter bis mittelschwerer Ausprägung auf.

Zealand Pharma

Das dänische Biotech-Unternehmen Zealand Pharma gab letztes Jahr bekannt, dass eine hohe Dosis seines Wirkstoffkandidaten Petrelintid zur Gewichtsreduktion in einer Studie im Frühstadium nach 16 wöchentlichen Gaben zu einer durchschnittlichen Gewichtsreduktion von 8,6 Prozent geführt hat. Im März vereinbarte Zealand Pharma eine Partnerschaft mit Roche im Wert von 5,3 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung und Vermarktung seines führenden experimentellen Adipositas-Medikaments Petrelintid.

Structure Therapeutics

Structure Therapeutics gab am Montag bekannt, dass ihre experimentelle orale Adipositas-Pille in einer Studie der mittleren Phase nach 36 Wochen bei einer Dosis von 120 mg eine Gewichtsreduktion von 11,3 Prozent zeigte. Eine weitere Studie in der mittleren Phase, in der höhere Dosen von Aleniglipron untersucht wurden, zeigte einen Gewichtsverlust von bis zu 15,3 Prozent nach 36 Wochen. Das Unternehmen erklärte, die Ergebnisse unterstützten den Übergang in die späte Entwicklungsphase, die voraussichtlich Mitte 2026 nach einem Treffen mit der FDA in der ersten Hälfte des nächsten Jahres beginnen werde.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion