    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayerns Chef-Medienwächter Schmiege im Amt bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Thorsten Schmiege bleibt BLM-Präsident für fünf Jahre.
    • Er wird Vorsitzender der DLM-Direktorenkonferenz.
    • Schmiege fordert Kooperation zwischen öffentlich-rechtlich und privat.
    Bayerns Chef-Medienwächter Schmiege im Amt bestätigt
    Foto: Matthias Balk - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Chefaufseher für Privatsender und Streamingplattformen bleibt weitere fünf Jahre im Amt: Der Jurist Thorsten Schmiege ist für eine zweite Amtszeit als Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gewählt worden.

    Der 51-jährige Schmiege ist derzeit einer der wohl wichtigsten Medienwächter in Deutschland. Bald hat er euch eine Spitzenposition für alle 14 deutschen Landesmedienanstalten (DLM) inne. Ab dem neuen Jahr ist er Vorsitzender der DLM-Direktorenkonferenz. Die Häuser kontrollieren und fördern in den Ländern private Radio- und Fernsehanbieter sowie Streaming- und Videoplattformen.

    Für das Verhältnis der öffentlich-rechtlichen Sender zu den Privaten forderte Schmiege: "Kooperation statt Konfrontation ist wichtiger denn je." Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in München sagte er: "Das ist nicht mehr eine Frage des Wollens, sondern des Müssens."

    Medienrat schafft früh Klarheit

    Bei der Wiederwahl als Präsident in Bayern im zuständigen BLM-Medienrat erhielt Schmiege 38 von 40 abgegebenen gültigen Stimmen. Schmiege war der einzige Kandidat. Nötig war bei dem geheimen Votum die Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Schmieges zweite Amtszeit beginnt erst im Herbst 2026 und reicht über dann weitere fünf Jahre bis ins nächste Jahrzehnt. Der für die Wahl zuständige Medienrat wollte früh Klarheit.

    Schmiege war vor seinem Wechsel 2019 zur BLM in Bayerns Staatskanzlei tätig. Der gebürtige Nordrhein-Westfale lebt und arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Freistaat.

    Dem Medienrat gehören 50 Vertreter gesellschaftlicher Gruppen in Bayern an. Neben der Wahl des Präsidenten genehmigt er private Rundfunkangebote, entscheidet über Fördergelder und überwacht die Einhaltung der Programmgrundsätze./fd/DP/men

    ProSiebenSat.1 Media

    +0,51 %
    -4,53 %
    -5,57 %
    -30,31 %
    -14,20 %
    -41,55 %
    -63,31 %
    -89,92 %
    -45,37 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 4,716 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -4,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +133,25 %/+69,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bayerns Chef-Medienwächter Schmiege im Amt bestätigt Bayerns Chefaufseher für Privatsender und Streamingplattformen bleibt weitere fünf Jahre im Amt: Der Jurist Thorsten Schmiege ist für eine zweite Amtszeit als Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gewählt worden. Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     