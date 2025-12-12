    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSynBiotic AktievorwärtsNachrichten zu SynBiotic
    SynBiotic SE: Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenz – Was steckt dahinter?

    Die Bushdoctor GmbH hat Insolvenz beantragt – ein Schritt im Zuge der umfassenden Restrukturierung der börsennotierten Medizinalcannabis-Gruppe SYNBIOTIC SE.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Bushdoctor GmbH hat am 12.12.2025 Insolvenzverfahren beim Landesgericht Wiener Neustadt beantragt.
    • Die Insolvenzbeantragung erfolgt im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen der SYNBIOTIC SE, die die operativen Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften überprüft hat.
    • Die finanzielle Unterstützung für die Bushdoctor GmbH wurde von SYNBIOTIC SE eingestellt.
    • SYNBIOTIC SE ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor.
    • Die Unternehmensgruppe verfolgt eine paneuropäische Buy-and-Build-Investmentstrategie und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab.
    • SYNBIOTIC SE strebt an, durch Expansion in relevante Wachstumsmärkte Risiken zu diversifizieren und Chancen für Investoren zu erhöhen.

    Der Kurs von SynBiotic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6960EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,54 % im Plus.


