China kündigt Exportkontrollen auf Stahl an
- China führt Exportkontrollen für Stahlprodukte ein.
- Ab 1. Januar 2024 gelten Regelungen für 300 Produkte.
- Chinas Stahl-Exporte steigen trotz internationaler Kritik.
PEKING (dpa-AFX) - China hat angekündigt, auf bestimmte Stahlprodukte Exportkontrollen zu erheben. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, gelten die Regelungen vom 1. Januar kommenden Jahres an. Betroffen sind laut einer Liste 300 verschiedene Stahlprodukte. Einen Grund für die Einführung der Maßnahmen nannte die Behörde nicht.
Unternehmen in China, die Stahl ins Ausland exportieren wollen, brauchen dann für die aufgeführten Produkte eine Genehmigung. Hintergrund könnte auch Kritik im Ausland am billigen Stahl aus der Volksrepublik und den dort vorherrschenden Überkapazitäten sein.
Chinas Stahl-Exporte steigen weiter
Der chinesische Verband der Stahlindustrie sprach von einer "wichtigen Maßnahme" zur Steuerung der Exporte. Diese fördere die Entwicklung der Stahlbranche und wirke sich vorteilhaft auf den Schutz des globalen Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage aus, hieß es in einer Mitteilung.
Trotz Schutzmaßnahmen mancher Länder - wie etwa der USA durch Zölle auf ausländischen Stahl - stiegen Chinas Stahl-Ausfuhren in diesem Jahr abermals. Laut Daten des Zolls in Peking übertrafen die Exporte bis einschließlich November bereits die Marke von 100 Millionen Tonnen deutlich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg von 6,7 Prozent. In Deutschland sorgt Chinas billiger Stahl für Kritik, weil die Erzeugnisse auch wegen Subventionen im Preis die Konkurrenz deutlich unterbieten, was wiederum der heimischen Industrie schadet./jon/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 41,82 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,51 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,67 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8750EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +9,99 %/-23,01 % bedeutet.
das ist nunmal börse, die zeiten, wo man noch aktien gekauft hat und gehofft hat, dass das unternehmen gewinne abwirft, dividende zahlt und der kurs langsam aber stetig steigt, sind doch schon lange vorbei. heute zählt doch nur "schnelle gewinne" einzufahren. was will ich mit dividende, dass ist doch nur für "alte säcke". dadurch kommenhalt kurse zustande, die sehr oft weit weg von der realität sind.
Das Thyssenkrupp in einem tiefgreifenden Umbau steckt ist ja allgemein schon bekannt.
Das die Stahlsparte schon seit Jahren das größte Sorgenkind ist auch allgemein bekannt.
Überkapazitäten, niedrige Preise , Billigkonkurrenz ist auch allen schon bekannt.
Das der Umbau kostet, auch das ist allgemein bekannt.
Das der größte Umbau seiner Konzerngeschichte Milliarden Verluste bringen kann sollte auch bekannt sein.
Da eigentlich alles schon bekannt ist und der Konzern den Aktionären und damit seinen allwissenden Investoren erneut eine Dividende zahlen möchte ist es doch sehr erstaunlich was aktuell die Reaktion für derartige Kursstürze ist und auslöst.
Wenn doch alles bekannt ist verwundert es, das auf einmal so viel Unwissenheit die plötzliche Unsicherheit die Investoren irritiert.
Und wenn doch alles schon bekannt ist, verwundert es das es zu solchen exentrischen Kurskapriolen führt.
Es ist Zeit die Bekanntheit von ThyssenKrupp dahingehend zu stärken, indem man in Phasen der Schwäche der Investoren dennoch eine gute Gelegenheit sieht vielleicht zu investieren...denn allen dürfte bekannt sein das Thyssen Krupp Maßnahmen ergriffen hat und den bekannten Problemen rechtzeitig gegensteuert.....das scheint wohl Vielen nicht bekannt...also ich freue mich auf die Dividende...und das zu günstigen Einstiegskursen......
Die roten Zahlen
....ach ja.......die Roten Zahlen......die verwundern mich aktuell nicht so wirklich....waren wohl noch nicht Allen aus der hintersten Ecke bekannt und sind jetzt etwas aufgeschreckt.....kommt davon, wenn man sich für das falsche Invest entschieden hat und fälschlicherweise nicht mit Problemen gerechnet hat...
Zumindest habe ich als Gratifikation von TKMS den Kurssturz unter 60 € auch überlebt und nicht verkauft....... leider muss ich hier bei TK wohl noch etwas lernen... Geduld.....
Jeder wollte jahrelang Maßnahmen seitens ThyssenKrupp sehen und jetzt.....wo sich Thyssenkrupp in seiner Firmengeschichte endlich auf Drängen seiner Investoren bewegt muss man sich nur noch ein Gejammer anhören...was soll ich jetzt denken....ja es stimmt.....
Deutschland schafft sich ab.....Ceconomy, Pro7, Klöckner, Metro..usw.. aktuell immer schneller....und jetzt auch noch Stahl.....Profitsucht....fehlendes Vertrauen in die eigene Industrie und eigene Wirtschaft führt irgendwann zum Black Out...
ich ....ich bleibe weiter in TK investiert.....was mich stürzt ist das fehlende Vertrauen der hiesigen Investoren in die heimische Industrie..und die fehlende Akzeptanz der Shortteilnehmer...ein mögliches Übernahmeangebot erfreut vielleicht die Investoren...aber einen Verlust dieser Größe kann man nicht so einfach ersetzen..also Geduld und nicht unüberlegt handeln....🤗
nucera, etc sind 2 Mrd wert, also mit den anderen Sparten