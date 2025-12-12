China kündigt Exportkontrollen auf Stahl an

Molok schrieb 09.12.25, 22:43

Wenn doch alles schon bekannt ist..



Das Thyssenkrupp in einem tiefgreifenden Umbau steckt ist ja allgemein schon bekannt.



Das die Stahlsparte schon seit Jahren das größte Sorgenkind ist auch allgemein bekannt.



Überkapazitäten, niedrige Preise , Billigkonkurrenz ist auch allen schon bekannt.



Das der Umbau kostet, auch das ist allgemein bekannt.



Das der größte Umbau seiner Konzerngeschichte Milliarden Verluste bringen kann sollte auch bekannt sein.



Da eigentlich alles schon bekannt ist und der Konzern den Aktionären und damit seinen allwissenden Investoren erneut eine Dividende zahlen möchte ist es doch sehr erstaunlich was aktuell die Reaktion für derartige Kursstürze ist und auslöst.



Wenn doch alles bekannt ist verwundert es, das auf einmal so viel Unwissenheit die plötzliche Unsicherheit die Investoren irritiert.



Und wenn doch alles schon bekannt ist, verwundert es das es zu solchen exentrischen Kurskapriolen führt.



Es ist Zeit die Bekanntheit von ThyssenKrupp dahingehend zu stärken, indem man in Phasen der Schwäche der Investoren dennoch eine gute Gelegenheit sieht vielleicht zu investieren...denn allen dürfte bekannt sein das Thyssen Krupp Maßnahmen ergriffen hat und den bekannten Problemen rechtzeitig gegensteuert.....das scheint wohl Vielen nicht bekannt...also ich freue mich auf die Dividende...und das zu günstigen Einstiegskursen......



Die roten Zahlen



....ach ja.......die Roten Zahlen......die verwundern mich aktuell nicht so wirklich....waren wohl noch nicht Allen aus der hintersten Ecke bekannt und sind jetzt etwas aufgeschreckt.....kommt davon, wenn man sich für das falsche Invest entschieden hat und fälschlicherweise nicht mit Problemen gerechnet hat...



Zumindest habe ich als Gratifikation von TKMS den Kurssturz unter 60 € auch überlebt und nicht verkauft....... leider muss ich hier bei TK wohl noch etwas lernen... Geduld.....



Jeder wollte jahrelang Maßnahmen seitens ThyssenKrupp sehen und jetzt.....wo sich Thyssenkrupp in seiner Firmengeschichte endlich auf Drängen seiner Investoren bewegt muss man sich nur noch ein Gejammer anhören...was soll ich jetzt denken....ja es stimmt.....



Deutschland schafft sich ab.....Ceconomy, Pro7, Klöckner, Metro..usw.. aktuell immer schneller....und jetzt auch noch Stahl.....Profitsucht....fehlendes Vertrauen in die eigene Industrie und eigene Wirtschaft führt irgendwann zum Black Out...

ich ....ich bleibe weiter in TK investiert.....was mich stürzt ist das fehlende Vertrauen der hiesigen Investoren in die heimische Industrie..und die fehlende Akzeptanz der Shortteilnehmer...ein mögliches Übernahmeangebot erfreut vielleicht die Investoren...aber einen Verlust dieser Größe kann man nicht so einfach ersetzen..also Geduld und nicht unüberlegt handeln....🤗