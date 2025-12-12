Börsen Update Europa - 12.12. - FTSE Athex 20 stark +1,56 %

Der MDAX steht bei 30.190,98 PKT und gewinnt bisher +0,94 %. Top-Werte: Gerresheimer +4,79 %, PUMA +3,97 %, Deutsche Lufthansa +3,19 % Flop-Werte: AIXTRON -2,83 %, Sartorius Vz. -2,11 %, RENK Group -0,98 %

Der DAX bewegt sich bei 24.330,72 PKT und fällt um -0,16 %. Top-Werte: adidas +1,91 %, Rheinmetall +1,40 %, Airbus +0,78 % Flop-Werte: Merck -1,78 %, Zalando -1,63 %, Fresenius -1,51 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.572,55 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,66 %, IONOS Group +1,55 %, Nordex +1,52 %

Flop-Werte: AIXTRON -2,83 %, Sartorius Vz. -2,11 %, Elmos Semiconductor -1,55 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.768,42 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: adidas +1,91 %, AXA +1,64 %, Rheinmetall +1,40 %

Flop-Werte: ASML Holding -1,54 %, Siemens Energy -1,47 %, Deutsche Bank -1,41 %

Der ATX steht aktuell (13:59:51) bei 5.168,96 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,14 %, voestalpine +1,01 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,66 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -2,18 %, DO & CO -1,78 %, Andritz -1,09 %

Der SMI steht bei 12.919,44 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: UBS Group +1,88 %, Partners Group Holding +1,03 %, ABB +0,78 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,91 %, Lonza Group -1,58 %, Roche Holding -1,19 %

Der CAC 40 steht bei 8.115,00 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: Renault +1,94 %, AXA +1,64 %, ArcelorMittal +1,60 %

Flop-Werte: Capgemini -1,51 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,09 %, Veolia Environnement -1,02 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:27) bei 2.842,84 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: ABB +0,78 %, Skanska (B) +0,73 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,62 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,21 %, AstraZeneca -1,15 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,84 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.200,00 PKT und gewinnt bisher +1,56 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,23 %, Viohalco +1,30 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,84 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,19 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,61 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,50 %