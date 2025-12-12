Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.12. - FTSE Athex 20 stark +1,56 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.330,72 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: adidas +1,91 %, Rheinmetall +1,40 %, Airbus +0,78 %
Flop-Werte: Merck -1,78 %, Zalando -1,63 %, Fresenius -1,51 %
Der MDAX steht bei 30.190,98 PKT und gewinnt bisher +0,94 %.
Top-Werte: Gerresheimer +4,79 %, PUMA +3,97 %, Deutsche Lufthansa +3,19 %
Flop-Werte: AIXTRON -2,83 %, Sartorius Vz. -2,11 %, RENK Group -0,98 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.572,55 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,66 %, IONOS Group +1,55 %, Nordex +1,52 %
Flop-Werte: AIXTRON -2,83 %, Sartorius Vz. -2,11 %, Elmos Semiconductor -1,55 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.768,42 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: adidas +1,91 %, AXA +1,64 %, Rheinmetall +1,40 %
Flop-Werte: ASML Holding -1,54 %, Siemens Energy -1,47 %, Deutsche Bank -1,41 %
Der ATX steht aktuell (13:59:51) bei 5.168,96 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,14 %, voestalpine +1,01 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,66 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -2,18 %, DO & CO -1,78 %, Andritz -1,09 %
Der SMI steht bei 12.919,44 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.
Top-Werte: UBS Group +1,88 %, Partners Group Holding +1,03 %, ABB +0,78 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,91 %, Lonza Group -1,58 %, Roche Holding -1,19 %
Der CAC 40 steht bei 8.115,00 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: Renault +1,94 %, AXA +1,64 %, ArcelorMittal +1,60 %
Flop-Werte: Capgemini -1,51 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,09 %, Veolia Environnement -1,02 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:27) bei 2.842,84 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: ABB +0,78 %, Skanska (B) +0,73 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,62 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,21 %, AstraZeneca -1,15 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,84 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.200,00 PKT und gewinnt bisher +1,56 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,23 %, Viohalco +1,30 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,84 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,19 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,61 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.