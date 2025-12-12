Amadeus FiRe Aktie heute im Plus (44,03€) - 12.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Amadeus FiRe Aktie. Mit einer Performance von +3,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amadeus FiRe Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,03€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

Der Kurs der Amadeus FiRe Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,28 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -1,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amadeus FiRe um -44,16 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,73 % 1 Monat -15,58 % 3 Monate -22,28 % 1 Jahr -46,58 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 239,01 Mio.EUR € wert.

Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.