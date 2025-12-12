Bitcoin im Minus: Kurssturz vor dem Wochenende – Was jetzt wichtig ist! - 12.12.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,11 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 92.774,35USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,33 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,52 %, Solana SOL/USD änderte sich um +2,37 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,64 %, ETH/USD um +6,55 %, SOL/USD um +5,21 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,49 %.