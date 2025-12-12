Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin im Minus: Kurssturz vor dem Wochenende – Was jetzt wichtig ist! - 12.12.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,11 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 92.774,35USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,33 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,52 %, Solana SOL/USD änderte sich um +2,37 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,64 %, ETH/USD um +6,55 %, SOL/USD um +5,21 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,49 %.
-0,15 %
+0,01 %
-10,60 %
-20,67 %
+894,37 %
+0,18 %
+3,23 %
-5,30 %
-27,48 %
+1.323,10 %
+0,34 %
-3,45 %
-15,34 %
-34,86 %
+997,48 %
+1,98 %
-1,70 %
-10,87 %
-43,60 %
+20.541,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte