Fraport will erste Dividende seit der Pandemie zahlen
- Fraport schüttet erstmals seit Corona Dividende aus.
- 1 Euro je Aktie für Geschäftsjahr 2025 beschlossen.
- Konzerngewinn 2026 sinkt wegen höherer Kosten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will zum ersten Mal seit der Corona-Krise eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan 2026 sehe eine Ausschüttung von 1 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, teilte das im MDax gelistete Unternehmen nach der Sitzung des Gremiums am Freitag in Frankfurt mit. Damit fällt die Dividende mehr als doppelt so hoch aus wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Konzerngewinn dürfte 2026 allerdings sinken. Als Grund nannte Fraport höhere Abschreibungen und eine höhere Zinsbelastung nach der Inbetriebnahme der neuen Passagier-Terminals in Frankfurt und Lima. Die Fraport-Aktie lag ein halbes Prozent im Plus.
Fraport hatte die Dividendenzahlungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt, nachdem die weltweiten Reisebeschränkungen den Flugverkehr zeitweise fast komplett zum Erliegen gebracht hatten. Den formellen Vorschlag zur Verwendung des Gewinns von 2025 sollen Vorstand und Aufsichtsrat im kommenden Jahr fassen./stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 71,25 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 13:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,50 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -7,67 %/+17,90 % bedeutet.
Virtuelles Privatanlegerforum am Mittwoch mit der IR:
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
