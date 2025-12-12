    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    Fraport will erste Dividende seit der Pandemie zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport schüttet erstmals seit Corona Dividende aus.
    • 1 Euro je Aktie für Geschäftsjahr 2025 beschlossen.
    • Konzerngewinn 2026 sinkt wegen höherer Kosten.
    Foto: Silas Stein - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will zum ersten Mal seit der Corona-Krise eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan 2026 sehe eine Ausschüttung von 1 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, teilte das im MDax gelistete Unternehmen nach der Sitzung des Gremiums am Freitag in Frankfurt mit. Damit fällt die Dividende mehr als doppelt so hoch aus wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Konzerngewinn dürfte 2026 allerdings sinken. Als Grund nannte Fraport höhere Abschreibungen und eine höhere Zinsbelastung nach der Inbetriebnahme der neuen Passagier-Terminals in Frankfurt und Lima. Die Fraport-Aktie lag ein halbes Prozent im Plus.

    Fraport hatte die Dividendenzahlungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt, nachdem die weltweiten Reisebeschränkungen den Flugverkehr zeitweise fast komplett zum Erliegen gebracht hatten. Den formellen Vorschlag zur Verwendung des Gewinns von 2025 sollen Vorstand und Aufsichtsrat im kommenden Jahr fassen./stw/men

    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 71,25 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 13:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,50 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -7,67 %/+17,90 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
