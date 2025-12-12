Fraport will erste Dividende seit der Pandemie zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 71,25 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 13:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,50 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -7,67 %/+17,90 % bedeutet.