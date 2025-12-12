Rüstungsperle Theon sichert sich milliardenschweren NATO-Auftrag

Die Aktie des Unternehmens hat im laufenden Jahr bereits 130 Prozent zugelegt. Besonders in der ersten Jahreshälfte waren die Papiere nicht zu bremsen. Mit rund 2,3 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist das Unternehmen zwar immer noch ein Zwerg auf dem europäischen Rüstungsmarkt, muss sich aber bei der Kursperformance nicht vor Rheinmetall & Co. verstecken.

Theon International hat einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Euro von der Organisation für Gemeinsame Rüstungskooperation (OCCAR) erhalten, der das Unternehmen als führenden Anbieter von tragbaren Nachtsichtgeräten für NATO-Mitgliedstaaten etabliert. Die Mega-Order, mit der Deutschland und Belgien mit Nachtsichtgeräten (NVG) versorgt werden sollen, stellt den größten Einzelauftrag für Nachtsichtgeräte in der Geschichte der NATO in Europa dar.

Die Zyprioten sind führender Anbieter von Nachtsichttechnologie und haben sich durch die Lieferung von tragbaren Geräten wie Nachtsichtferngläsern und Monokularen sowie in den Bereichen Waffenvisiere und Fahrzeugmontagesysteme eine starke Marktstellung erarbeitet. Der aktuelle Vertrag umfasst die Lieferung von 100.000 Nachtsichtgeräten und bringt die Gesamtauftragswert auf rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen wird voraussichtlich zwischen 2026 und 2030 liefern, wobei die größten Volumina 2028 und 2029 erwartet werden.

Der gesamte Auftragsbestand, einschließlich Optionen, liegt nun bei etwa 2,4 Milliarden Euro und sichert eine aussichtsreiche Geschäftsentwicklung für die nächsten vier Jahre.

Ein wichtiger Aspekt des NATO-Auftrags ist der Paradigmenwechsel in der Beschaffung: Während Nachtsichtgeräte bisher nach Bedarf bestellt wurden, verpflichtet sich Deutschland nun zu einem großen Bestellvolumen über die nächsten vier Jahre. Dies könnte auch andere Länder dazu ermutigen, ihre Beschaffungsbemühungen zu intensivieren.

Das Unternehmen führt derzeit eine Kapitalerhöhung durch, um etwa 150 Millionen Euro zu sammeln, um einen Anteil von 9,8 Prozent am französischen Tech-Spezialisten Exosens zu erwerben. Dies wird voraussichtlich zu einer leichten Verwässerung des Gewinns je Aktie führen, da neue Aktien ab dem 18. Dezember gehandelt werden. Weitere Details zur EBIT-Prognose für 2025 und 2026 werden nach Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt gegeben.

Theon ist laut Berenberg-Analyst Lasse Stueben bestens positioniert, um von einem voraussichtlichen Anstieg des Verteidigungshaushalts unter NATO-Staaten von etwa 8 Prozent in den kommenden Jahren zu profitieren. Der Markt für Verteidigungselektronik, insbesondere Nachtsicht- und Wärmebildtechnik, wächst schneller als der Gesamtverteidigungshaushalt und dürfte Theon zu zweistelligem Wachstum verhelfen.

