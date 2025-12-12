    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeyond Meat AktievorwärtsNachrichten zu Beyond Meat

    Beyond Meat Aktie knickt ein - 12.12.2025

    Am 12.12.2025 ist die Beyond Meat Aktie, bisher, um -1,72 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.

    Besonders beachtet! - Beyond Meat Aktie knickt ein - 12.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

    Beyond Meat aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.12.2025

    Mit einer Performance von -1,72 % musste die Beyond Meat Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Beyond Meat Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,0005, mit einem Minus von -1,72 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Beyond Meat Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -54,83 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um -6,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,28 %. Im Jahr 2025 gab es für Beyond Meat bisher ein Minus von -73,02 %.

    Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,35 %
    1 Monat -4,28 %
    3 Monate -54,83 %
    1 Jahr -73,79 %

    Informationen zur Beyond Meat Aktie

    Es gibt 454 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 453,80 Mio. € wert.

    Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beyond Meat

    -1,67 %
    -6,35 %
    -4,28 %
    -54,83 %
    -73,79 %
    -92,99 %
    -99,13 %
    -98,30 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ



