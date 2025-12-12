Thüga AG / Neuer Regionalversorger entsteht: Thüga Energie und ...

"Der Regionalversorger aus Thüga Energie und ThügaNETZE ist ein weiterer, wichtiger Schritt im Rahmen unseres Zukunftsprogramms Horizonte+2030", sagt Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft. "Unser Ziel ist es, durch die Bündelung beider Unternehmen präsenter im Markt und effizienter für die Kundinnen und Kunden vor Ort zu sein. Damit begegnen wir den Herausforderungen in der Energie- und Wärmewende, bauen regionale Kooperationen aus und ermöglichen nachhaltiges Wachstum."

Neuer Regionalversorger entsteht: Thüga Energie und ThügaNETZE bündeln Kräfte (FOTO) München (ots) - Ab 1. Januar 2026 schließen sich Thüga Energie und ThügaNETZE zu einem Regionalversorger zusammen. Die neue Struktur stärkt Zukunftsfähigkeit und Effizienz, fördert Kooperationen mit kommunalen Partnern und bündelt Kompetenzen für die Energie- und Wärmewende in den Regionen Hegau, Pfalz, Oberschwaben und Allgäu. Gleichzeitig erfolgt ein Wechsel in den Geschäftsführungen beider Unternehmen.

Thüga wird noch im Geschäftsjahr 2025 ihre Anteile an der ThügaNETZE in die Thüga Energie einbringen. Die neue Struktur wird die beiden Unternehmen enger und effizienter miteinander verzahnen und das Kundengeschäft sowie die kommunalen Kooperationen zukunftsfähig ausrichten. Aus den bisherigen Schwestergesellschaften wird damit in Zukunft ein vertikal integrierter Regionalversorger mit der Thüga Energie als Dachgesellschaft und der ThügaNETZE als Netzbetreiber.



Veränderungen an den Unternehmensspitzen



Mit der Etablierung des Regionalversorgers kommt es zu Veränderungen in den Geschäftsführungen. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Christoph Raquet die Geschäftsführung der Thüga Energie. Christoph Raquet, bislang Geschäftsführer der ThügaNETZE, folgt auf Dr. Markus Spitz, der ab dem gleichen Zeitpunkt als Leiter der Region West bei der Thüga Aktiengesellschaft tätig sein wird. Die Geschäftsführung der ThügaNETZE geht an Martin Bauer über, der zuletzt Leiter Netze im Unternehmen war.



"Ich freue mich darauf, mit den Kollegen in ihren neuen Funktionen zusammenzuarbeiten, die regionale Stärke der Thüga auszubauen und zukunftsgerichtet in der Thüga-Gruppe voranzugehen", sagt Dr. Constantin H. Alsheimer.



Über Thüga:



Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!



Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im Jahr 2024 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von knapp 48 Milliarden Euro. Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern. Mit rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 1 in der Wasserversorgung (über 1 Million Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (rund 13.200 GWh p.a.) und ist mit rund 11.500 Ladepunkten größte Betreiberin von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in Deutschland.



Über Thüga Energie GmbH:



Die Thüga Energie ist der regionale Strom- und Gasversorger für die Regionen Hegau-Bodensee, Allgäu-Oberschwaben und Rhein-Pfalz. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden als Energiepartner vor Ort eine umwelt- und klimagerechte Energieversorgung zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählen auch Energie-Dienstleistungen, die dem Kunden Kostenvorteile bringen. Weitere Infos unter http://www.thuega-energie.de . Das Unternehmen gehört zur Thüga-Gruppe, dem größten kooperativen Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in Deutschland.



Über ThügaNETZE:



ThügaNETZE ist der regionale Verteilnetzbetreiber für rund 150 Gemeinden in den Regionen Hegau, Allgäu-Oberschwaben und Pfalz. Als Partner für Kommunen, Stadt- und Gemeindewerke entwickelt das Unternehmen zukunftsfähige Lösungen, um den Herausforderungen in der Energie- und Wärmewende mit nachhaltigen und sicheren Antworten zu begegnen. Inhaltlich fokussiert sich ThügaNETZE dabei auf den Betrieb und Ausbau der Stromnetzinfrastruktur dem Betrieb von Gasnetzen und die Umrüstung auf klimafreundliche Gase wie Biomethan oder Wasserstoff sowie auf den Auf- und Ausbau von Wärmenetzen. Das Unternehmen gehört zur Thüga-Gruppe, dem größten kooperativen Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in Deutschland.



