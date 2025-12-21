Weniger Raucher, mehr Gewinne? Diese Tabak-Aktien trotzen dem Trend

Philip Morris ist einer der größten globalen Hersteller von Zigaretten und Nikotinprodukten. Was überraschend ist: Über den Zeitraum 2015–2025 hat sich der Kurs mehr als verdreifacht und somit hat das Unternehmen dem Rückgang der Raucher getrotzt. Die Aktie hat zeitweise deutliche Rücksetzer erlebt, beispiels­weise 2018, blieb aber langfristig über zehn Jahre stark im Plus. Philip Morris hat den Fokus weitgehend auf rauchfreie Produkte (zum Beispiel IQOS‑Tabakerhitzer und Nikotin‑Pouches wie Zyn) gelegt, um sinkende Zigarettenverkäufe auszugleichen.

Vor mehreren Jahrzehnten rauchte fast ein Drittel der Bevölkerung weltweit – dieser Anteil ist deutlich gesunken, lag vor wenigen Jahren bei knapp 21,7 Prozent und ist weiter rückläufig. Laut WHO‑Schätzungen werden die Raucherquoten auch weiterhin sinken, allerdings nicht in allen Ländern gleich stark. Doch was bedeutet das für die Unternehmen? Haben sie darunter zu leiden, oder haben sie reagiert und neue Märkte erschlossen? Wir haben die größten börsennotierten Tabakunternehmen und deren Aktien genauer unter die Lupe genommen. Philip Morris International

Diese Segmente wachsen deutlich schneller als klassische Zigaretten und Philip Morris weist dort starkes Wachstum und Gewinnsteigerungen aus. Die Aktie ist seit Jahresbeginn über 10 Prozent im Minus und wird mit 130,96 Euro bewertet. Barclays hat der Aktie zuletzt ein "Buy"-Rating versehen. Der Zielpreis wurde allerdings von 220 auf 180 US-Dollar nach unten korrigiert. Auch JPMorgan hat der Aktie ein "Buy"-Rating verpasst. Der Zielpreis wurde von 185 auf 190 US-Dollar erhöht.

Altria Group

Der Aktientrend des großen US‑Tabakkonzerns (unter anderem Marlboro USA) lief über die letzten Jahre relativ schwankend. Auffällig dabei ist, dass ein starker langfristiger Aufwärtstrend ausgeblieben ist. Die Altria‑Aktie steht heute auf einem ähnlichen Niveau wie vor etwa einem Jahrzehnt. Trotz eines strukturellen Rückgangs des traditionellen Zigarettenkonsums belastet dieser Trend die Wachstumsdynamik im Kerngeschäft. Die Altria-Aktie hat, wie es nach den Herausforderungen durch eine sinkende Tabaknachfrage zu erwarten war, keinen markanten langfristigen Aufwärtstrend wie manche andere Werte gezeigt.

Den größten Teil der Umsätze machen die Hauptmarke Marlboro (sehr hoher Marktanteil), L&M, Parliament und Chesterfield aus. Altria Group bleibt ein klassischer Tabaktitel mit hohem Dividendenfokus und stabiler Marktposition in den USA. Gleichzeitig versucht die Gruppe, durch rauchfreie Produkte und strategische Beteiligungen (zum Beispiel Cannabis) neue Wachstumspotenziale zu erschließen, steht dabei aber vor Herausforderungen in regulierten Märkten und zunehmender Konkurrenz illegaler Produkte.

Über ein Jahrzehnt betrachtet bewegt sie sich eher seitwärts bis leicht erhöht und nicht deutlich höher als es 2015 der Fall war. Die Aktie ist in diesem Jahr über 2 Prozent im Minus, ein Anteilschein kostet 50,37 Euro. Jefferies hat für die Aktie zuletzt seine Verkaufsempfehlung bekräftigt. Der Zielpreis wurde von 50 auf 47 US-Dollar gesenkt. UBS hat an seiner neutralen Haltung festgehalten. Der Zielpreis wurde von 68 auf 61 US-Dollar gesenkt. Goldman Sachs hat hingegen der Aktie ein "Buy"-Rating gegeben. Der Zielpreis wurde von 65 auf 72 US-Dollar angehoben.

British American Tobacco

Der mit Marken wie Lucky Strike und Pall Mall bekannte britische Global Player hat sich in den letzten Jahrzenten extrem positiv entwickelt. Der traditionelle Tabakkonsum ist über viele Märkte rückläufig, was das Volumen der Zigarettenverkäufe unter Druck setzt. British American Tobacco hat darauf mit dem Ausbau von "Next-Generation Products" (zum Beispiel Nikotin‑Pouches und Vapes) reagiert. Die Aktie weist über die letzten 12 Monate eine positive Performance auf – sie ist im 1‑Jahres‑Zeitraum um mehr als 37 Prozent gestiegen. Ein Anteilschein kostet aktuell 42,91 GBP (49 Euro). RBC Capital hat die Aktie am 09.12. mit einem "Sell"-Rating zu einem Kursziel von 36 GBP versehen. Jefferies hat der Aktie am 10.12. ein "Buy"-Rating bei einem Kursziel von 52 GBP gegeben. Von der Deutschen Bank gab es am 10.12. ebenfalls ein "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 49 GBP. JPMorgan gab am 10.12. ein "Hold"-Rating zu einem Kursziel von 41,50 GBP ab. Barclays gab am 15.12. ein "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 49 GBP ab.

Imperial Brands

Von einem Allzeithoch Mitte 2016 hat sich die Aktie deutlich entfernt und fiel über die Jahre zunächst kräftig – insbesondere um 2020 und 2021. Seit etwa 2023 und 2024 zeigt sie aber eine starke Erholung, dieses Jahr, 2025 gehört dabei zu einem der besseren Jahre der letzten Dekade. Über 12 Monate bis Ende 2025 konnte Imperial Brands eine positive Rendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich erzielen (je nach Börsenplatz rund 20 Prozent). Trotz langfristiger struktureller Herausforderungen in der Tabakbranche hat die Aktie über den letzten Zeitraum wieder deutlich an Wert gewonnen.

Japan Tobacco

Die Aktie des in Tokio börsennotierten, großen japanischen Tabakkonzern, hat sich zwischen 2015 und 2025 insgesamt stark entwickelt. Alleine in diesem Jahr liegt die Aktie fast 30 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat mit dem Tabakgeschäft, verarbeitete Lebensmittel und (noch bis Ende dieses Jahres) dem pharmazeutischem Geschäft drei wesentliche Bereiche. Japan Tobacco besitzt einen sehr hohen Marktanteil im japanischen Zigarettenmarkt – rund 60 Prozent aller Zigaretten dort stammen von Japan Tobacco. Zudem vertreibt die internationale Einheit Japan Tobacco International Marken in über 130 Ländern und ist eines der weltweit größten Tabakunternehmen außerhalb des chinesischen Marktes.

Japan Tobacco besitzt renommierte Marken wie Winston, Camel, Mevius und LD, die hohe Margen generieren. Dadurch kann Japan Tobacco Preissteigerungen durchsetzen, was in einem inflationären Umfeld oft hilft, Umsätze stabil zu halten oder zu erhöhen. Mit wichtigen Übernahmen (z. B. Gallaher Group, Vector Group) hat Japan Tobacco seine internationale Präsenz stark ausgebaut und Marktanteile in strategischen Segmenten erlangt.

ITC Limited

Die Aktie des indischen börsennotierten Tabak‑ und Konsumgüterkonzerns stieg in den letzten fünf Jahren um mehr als 86 Prozent. ITC Limited profitiert dabei von breiteren Geschäftssegmenten – nicht nur Tabak, sondern auch Fast-Moving Consumer Goods (Artikel des täglichen Bedarfs), Lebensmittel, Verpackungen, Hotels und weitere Bereiche – was die Abhängigkeit vom reinen Zigarettengeschäft reduziert und die Aktie insgesamt stabilisiert.

RLX Technology

Das chinesische, in den USA börsennotierte E‑Zigarettenunternehmen ging mit einem Ankerpreis von 12 US-Dollar pro Aktie an die NYSE und sammelte rund 1,4 Milliarden US-Dollar ein. Der Aktienkurs fiel nach dem Börsengang stark unter einstige Hochs. Laut historischen Daten lag ein All-Time-High-Endpreis bei über 25 Euro. Aktuell kostet ein Anteilschein gerade einmal 1,96 Euro. Nach einem starken Börsengang kam es zu einem signifikanten Kursrückgang, was typischerweise Risiko‑ und Marktentwicklungen widerspiegelt, etwa Regulierungsrisiken, Wettbewerb oder Kapitalmarkt‑Rotationen. Während klassische Tabakaktien wie Philip Morris, oder British American Tobacco über Jahre trotz sinkender Zigarettenverkäufe stabil oder steigend tendierten, hat RLX eine viel volatilere Entwicklung erlebt – ein starkes Hoch beim Börsengang, danach deutliche Abschläge, und in den letzten Jahren Stagnation. Dieser Unterschied resultiert daraus, dass RLX kein reiner Tabak-Konzern ist, sondern sich in der E-Dampf und Vape-Nische etabliert hat, die zwar wächst, aber regulierungs‑ und wettbewerbsintensiv ist. E-Zigaretten und Vapes gelten als Wachstumsbereich, insbesondere in China und global – was langfristige Chancen bieten kann. Die Aktie reagiert aber stärker auf Venture‑ und Technologie‑Marktdynamiken, Wachstumsaussichten und regulatorische Signale als auf reine Tabak‑Nutzerzahlen.

Turning Point Brands

Die Aktie hat seit 2016 insgesamt stark zugelegt – besonders deutlich in den Jahren 2024, 2025. Turning Point Brands unterscheidet sich dabei von klassischen Tabakkonzernen, weil das Unternehmen stark im Bereich Alternative Tobacco Products (OTP) und Next-Generation Produkte (z. B. Roll‑Your‑Own‑Tabak, Zig‑Zag‑Drehpapier, Nikotin‑Zubehör) tätig ist. Diese Segmente können in Zeiten sinkender klassischer Zigarettenverkäufe Wachstumspotenzial liefern. Das Unternehmen hat sich trotz branchenspezifischer Herausforderungen stark entwickelt – teils sogar deutlich besser als klassische Tabakwerte, da die Aktie zentral auch alternative Produkte adressiert und somit vom Strukturwandel profitieren konnte.

In den letzten Jahren ist die Aktie im Vergleich zu früheren Zwischenhochs massiv gefallen. Nach aktuellen Daten beträgt die Performance über die letzten fünf Jahre - 100 Prozent. Das Unternehmen ist kein typischer Tabakkonzern wie Altria oder PMI, sondern eher ein Biotech-/Tabak-Innovation-Unternehmen, das an nikotinreduzierten Produkten und Pflanzenwissenschaft arbeitet. Das macht den Aktienkurs stärker abhängig von Forschungs‑ und Kapitalmarktnachrichten als vom klassischen Tabakgeschäft. Als Grund für den massiven Kursrückgang in den letzten Jahren ist nicht nur der klassische Rückgang der Tabaknachfrage heranzuführen, sondern vor allem die kleine Unternehmensgröße, Kapitalmarktrisiken, Listing-Probleme und Geschäftsrisiken des spezialisierten Modells.

Scandinavian Tobacco Group

Der dänische Zigar­ren‑ und Pfeifentabakhersteller, gelistet an der Nasdaq Copenhagen, hat die Aktie, im Gegensatz zu einigen US-Zigarettenherstellern kein einheitliches Ausfallmuster gezeigt. Von 2020-2021 war der Kurs stark positiv, womöglich als Reaktion auf stabile Gewinne und eine defensive Nachfrage in unsicheren Märkten. 2022-2024 zeigte er sicher eher schwach bis negativ, was zu einer Konsolidierung führte. 2025 zeigt sich die Aktie bisher leicht im Minus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion