Alzchem Group Aktie verliert signifikant - 12.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Alzchem Group Aktie. Mit einer Performance von -5,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Alzchem Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,81 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alzchem Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,56 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +6,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,51 %. Im Jahr 2025 gab es für Alzchem Group bisher ein Plus von +155,30 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,48 % 1 Monat +7,51 % 3 Monate +2,56 % 1 Jahr +147,43 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie des Spezialchemieherstellers rauschen Zur Wochenmitte kräftig ab. Müssen Anleger sich Sorgen machen – oder ist der Rücksetzer nach der starken Rally genau die Gelegenheit, auf die viele gewartet haben?

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.