Investieren wie Warren Buffett: 8 goldene Regeln für das Portfolio
Kaum jemand prägt die Börse so wie Warren Buffett – das Orakel von Omaha ist in diesem Jahr zurückgetreten. Über die Jahre seines Wirkens hat er Anlegern wertvolle Tipps hinterlassen.
- Warren Buffett tritt zurück, prägt Börse weiterhin.
- Verkäufe in Apple, Bank of America und weitere Investments.
- Podcast analysiert Buffetts Investment-Prinzipien.
In diesem Jahr hat sich Warren Buffett lange mit Käufen zurückgehalten. Im Gegenteil: Der Altmeister hat Schritt für Schritt seine Blockbuster-Positionen in Apple und Bank of America verkleinert – ebenso wie Investments in Capital One, Citigroup, Nu Holdings, Nucor, DaVita, VeriSign und D.R. Horton.
Schließlich nahm er doch noch Alphabet mit ins Portfolio, der letzte Kauf unter seiner Verantwortung. Gemessen an dem gesamten Portfolio von Berkshire, macht die Position aber nur 1,6 Prozent des gesamten Portfolios aus.
Warren Buffett hat im Laufe seines langen Investorenlebens viele denkwürdige Überlegungen, und den Investoren markante Leitlinien für ihre Entscheidungen am Markt geliefert. Eines seiner bekanntesten Sprüche: "Investiere nur in das, was du versteht."
Max Gross (links) und Krischan Orth analysieren die Investment-Strategien von Warren Buffett
Das hört sich auf den ersten Blick simpel an, hat aber auch eine enorme Tiefe. Auf einen Quanten-Hype zu setzen beispielsweise, kann überaus große Risiken bergen: Das Geschäftsumfeld in unklar, die Entwicklung und Einsetzbarkeit ebenso.
In der neuesten Folge von Börse, Baby! schauen wir genau hin: Zeit für einen Deep Dive in Warren Buffetts besten Investment-Prinzipien.
Wir zeigen, warum Buffetts Ansatz seit Jahrzehnten funktioniert – und was man davon fürs eigene Portfolio mitnehmen kann.
Max Gross und Krischan Orth sprechen über die Leitsätze des Orakels von Omaha und stellen Aktien vor, die in sein Portfolio passen könnten.
Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion