    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Schienenmaut festgelegt - Branche reagiert erleichtert

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderate Schienenmautsteigerung erfreut Branche.
    • Trassenpreise: Nahverkehr +3%, Güter +5,8%, Fernverkehr -1%.
    • Politische Maßnahmen senken Trassenpreise und Zinsen.
    Neue Schienenmaut festgelegt - Branche reagiert erleichtert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesnetzagentur hat eine moderate Steigerung der sogenannten Schienenmaut in Deutschland festgelegt. Da in den vergangenen Monate deutlich größere Steigerungen befürchtet wurden, reagierte die Branche erleichtert. Eine drastische Steigerung der Schienenmaut hätte in der Folge auch zu höheren Ticketpreisen für die Fahrgäste führen können.

    Die Eisenbahnunternehmen müssen die Gebühr für jede Zugfahrt entrichten. Sie bemisst sich nach verschiedenen Faktoren wie etwa der Streckenlänge.

    Im Fernverkehr sinken die Trassenpreise leicht

    Für den Nahverkehr steigen die Trassenpreise ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag um drei Prozent, für den Güterverkehr um circa 5,8 Prozent, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Im Fernverkehr sinkt die Schienenmaut um rund ein Prozent. Im Durchschnitt steigen die Entgelte damit laut Bundesnetzagentur um 2,4 Prozent.

    Vor einem Jahr waren die Trassenpreise im Schnitt um rund 16 Prozent gestiegen. Eingetrieben werden die Trassenpreise von der für die Infrastruktur zuständigen Bahn-Tochter DB InfraGo. Sie hatte für 2026 weitaus höhere Steigerungen beantragt.

    "Die Trassenpreisbombe konnte im letzten Moment entschärft werden", sagte Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands der privaten Güterbahnen. Der Verband macht sich sehr für eine Reform des gesamten Trassenpreissystems stark.

    Politische Entscheidungen verhindern kräftigeren Anstieg

    Dass die Steigerungen deutlich geringer ausfallen als befürchtet, ist auch eine Folge politischer Beschlüsse. So beschloss der Bundestag vor einigen Wochen eine Senkung des Eigenkapitalzinssatzes der DB InfraGo von 5,2 auf 1,9 Prozent. Das soll den Geldbedarf der InfraGo und damit auch die geforderten Trassenpreise sinken lassen.

    Der Fernverkehr wird zudem mit einer Trassenpreisförderung für das Jahr 2025 in Höhe von 105 Millionen Euro unterstützt. Davon gehen 100 Millionen Euro an die Deutsche Bahn./nif/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Neue Schienenmaut festgelegt - Branche reagiert erleichtert Die Bundesnetzagentur hat eine moderate Steigerung der sogenannten Schienenmaut in Deutschland festgelegt. Da in den vergangenen Monate deutlich größere Steigerungen befürchtet wurden, reagierte die Branche erleichtert. Eine drastische Steigerung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     