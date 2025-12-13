"...die Masse unterschätzt den exponentiellen Anstieg, den Silber vor sich hat"

In dieser Woche war erstmalig kein Unternehmen, sondern ein Rohstoff der am heißesten diskutierten Wert im wallstreetONLINE Forum. In der Diskussion zum Thema Silber wurden seit Montag fast 500 Postings verfasst und der Grund ist die bemerkenswerte Rallye, die der Rohstoff Silber in den letzten Wochen und Monaten durchlaufen hat (wallstreetONLINE berichtete).

Silber notiert derzeit (12. Dezember, 16:15 Uhr) bei ~65 USD pro Feinunze (31,1 Gramm) und befindet sich damit auf dem Allzeithoch. Die Community diskutiert nun über die Hintergründe der Rallye und mögliche Zukunftsszenarien. Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur aktuellen Silberrallye:

Everlast43: "Wow was für eine Rallye. Wo könnte der Silberpreis realistisch hinkommen in der kommenden Zeit?"

darauf Goldforall: "To the Moon 🚀 genau kann dir das keiner beantworten. Ich sage mal so: 100 Dollar ist wahrscheinlicher als 35 Dollar. Kommt es zu einer wirklichen fetten Knappheit, ist bei hundert noch nicht Schluss. Denke 200-300 …. Mehr ist aus heutiger Sicht nicht wirklich realistisch. Dann kommt erstmal viel Silber ins Recycling und die Industrienachfrage wird vielleicht verändert / Silber doch irgendwie ersetzt. Recycling aus Solar würde sich lohnen etc. etc. . Es gibt noch weitere Stellschrauben an denen man vielleicht drehen kann. Mein LANGZEITZIEL sind schon seit 2021 ungefähr 200 Dollar. Bin immer von 100-200 ausgegangen, da war aber an Knappheit noch nicht zu denken… zumindest nicht so schnell."

Dicker69: "Silber hat den kritischen Widerstand durchbrochen und bewegt sich nun in einem engen Bereich. Eine Konsolidierung oberhalb der Ausbruchszone signalisiert zugrundeliegende Stärke. Ein entscheidender Schritt könnte den nächsten Aufwärtstrend auslösen."

MONSIEURCB: "AUCH ein interessanter Aspekt.... "

darauf Beschaffer: "Der Bericht behauptet, dass im September 2024 offiziell Mittel für Silberkäufe im russischen Bundeshaushalt bereitgestellt wurden, wodurch das Metall offiziell als staatliche Reservewährung anerkannt wurde. Diese Veränderung deute auf eine neue globale Währungsarchitektur hin, in der Silber zum Kern der Reserven wird und traditionelle Vermögenswerte wie Gold ersetzt. Ich bin da vorsichtiger geworden, solche Meldungen allzu ernst zu nehmen. Es gibt zu viele Varianten und Ideen."

Dicker69: "Wie eine Grafik von 2023 zeigt, stammen nur 28,3 % des Silbers aus primären Silberminen. Der Rest wird als Nebenprodukt der Blei-/Zink- (30,8 % %) , Kupfer- (26,7 % %) und Goldgewinnung (13,7 % %) gewonnen. Dies hat gravierende Folgen für die Angebotsseite: Steigende Silberpreise können nicht einfach durch eine Erhöhung der Silberförderung kompensiert werden. Die Silberproduktion ist von der Wirtschaftlichkeit der Primärmetalle abhängig. Ein Minenbetreiber eröffnet keine neue Blei-Zink-Mine, weil sich der Silberpreis verdoppelt hat; er eröffnet sie, weil die Preise für Blei und Zink die Investition rechtfertigen. Das Silber ist lediglich ein zusätzlicher Gewinn."

Temote: "Neben meinem physischen Silber habe ich auch ein paar 10-fach-gehebelte Papierscheinchen im Depot. Ich frage mich, was passiert, wenn der Korken knallt. Wird das dann ausgezahlt oder lassen Sie sich eine Sauerei einfallen, damit Sie nicht auszahlen müssen?"

darauf Erzianer: "Wenn die Korken knallen, darfst du mit deinen 10-fach-gehebelten Scheinen dir Sauereien einfallen lassen. 🤣😇"

darauf Dicker69: "Der COMEX-Silberfuturesmarkt ist in realen Metallwerten zwischen 100:1 und 300:1 hebelfähig. In der Regel gibt es im gesamten COMEX-Lagersystem nur 80 bis 120 Millionen Unzen registriertes (lieferbares) Silber, doch das offene Interesse übersteigt regelmäßig 800 Millionen bis 1 Milliarde Unzen in Gesamtverträgen. Kurz und Kapp ggf. werden laufende Verträge kurzfristig neu angepasst/geändert oder sogar storniert...die sitzen am längeren Hebel! Der Fall der 60USD Marke wird umkämpft und soll um keinen Fall fallen....reines Zeitspiel der Bankster m.M.!"

darauf Winston-Wolfe: "Hatte ein 4x Gold Zertifikat von SG gehalten über mehrere Jahre. Wurde dann von der Soc. Generale im September 2023 gekündigt, der Goldanstieg seither ging leider an mir vorbei ... ich bin fertig mit Zertis, Optionen etc., da verliert man als Nichtprofi meistens."

darauf BrokerPower200: "Wenn Silber explodiert und jemand mit dem Hebel 1000% macht, der wird keinen Cent sehen sollten die Banken in Schwierigkeiten geraten. Das Betrugssystem ist so ausgelegt und alle die bis drei zählen können wissen das. Oder das Spielcasino schaltet einfach ab, siehe 28 Nov.2025! Wer im Spielcasino mitspielt sollte regelmäßig seine Gewinne (falls es den welche geben sollte) in physisch ummünzen und nicht auf den großen Knall warten."

NUGGET: "Ich glaube die Preisverlauf bei Silber und auch anderen Edelmetallen rund um den Globus ist wie folgt: Shanghai hoch, Singapur jetzt mit den Tradern von JPMORGAN runter, Europa hoch, Amiland so um die 16.00 Uhr MEZ wieder runter. Mal schauen wie lange Amiland und Singapur den Silberpreis unter der Kampflinie von 60 USD halten können."

Substanzsucher: "Egal wo wir heute noch enden sollten, ich öffne jetzt eine gute Flasche Winzersekt und stoße auf die 60$ an. 🥂Prost!"

Startrader01: "Ja läuft doch 👍Also ich hab mir fest vorgenommen die Nerven nach oben genauso zu behalten wie nach unten....natürlich gibt es einen Exitplan aber der startet erst kurz vor der 100. Wenn ich 2019 11,50 aushalten konnte, dann kann ich auch jetzt 60 aushalten.... wobei das physische im Coronatief nie so billig war wie der Spotpreis, die Aufgelder waren irre damals.

Ich gönne hier allen Leidensgenossen ihren Gewinn und freue mich mit euch zusammen."

Newlink: "Ich glaube die Masse unterschätz den exponentiellen Anstieg den Silber noch vor sich hat. Die Party hat erst begonnen und die geopolitische Gesamtsituation lässt eine stärkeren Rückfall kaum zu. Lange genug wurde der Markt gedrückt und jetzt ist der Hund erstmal von der Leine. Wie weit er voraus läuft, wird uns der Chart zeigen aber der Trend sollte klar sein."

darauf Dicker69: "So sehen die frühen Stadien einer Squeeze aus. Das ist kein Hype im Einzelhandel, sondern ein deutliches Warnsignal des Optionsmarktes: „Etwas Großes steht bevor.“ Wenn die Call-Skew-Rate stark ansteigt, bedeutet das:

• Händler bieten aggressiv Absicherung gegen Kursanstiege.

• Aus dem Geld liegende Calls werden wie Versicherungen bewertet.

• Der Markt erwartet einen heftigen Kursanstieg, keinen langsamen Trend.

Und betrachten wir die Hintergründe:

Zwei aufeinanderfolgende bedeutende Comex-Ereignisse: JPMorgan Chase positioniert sich plötzlich defensiv und sichert sich seine Tresorbestände ab und die CME wurde während des Höhepunkts der Volatilität geschlossen. Die Volatilität verengt sich zu einem Keil. Die Call-Skew-Rate von Silber bricht nun deutlich von der von Gold ab – ein spezifisches Stresssignal für Silber. Der Optionsmarkt reagiert immer zuerst. Aktuell signalisiert er, dass jemand in der Falle sitzt und verzweifelt versucht, sich gegen Kursanstiege abzusichern."

darauf wOBiker: "Analysten sehen bei einem starken Squeeze dreistellige Preise (100–300 USD) als möglich, wenn Investoren massiv physisches Silber nachfragen. 1000 USD pro Unze wäre nur in einem extremen Krisenszenario denkbar (z. B. Zusammenbruch des Finanzsystems, Hyperinflation, totale Angebotsverknappung). Man kann es drehen und wenden wie man will. Wir sehen goldenen Zeiten entgegen."

Amperbote: "finanzmarktwelt.de/handelskrieg-mit-usa-weitet-sich-aus-china-stoppt-silber-exporte-372988/ China zentralisiert den globalen SilberhandelHandelskrieg mit USA weitet sich aus: China stoppt Silber-Exporte. Von der Anlageklasse zum nationalen Sicherheitsgut."

Goldforall: "Wenn man den Chartisten vertraut, bzw. bestimmten Trends und Parallelen zur Vergangenheit zieht, dann befinden wir uns jetzt in der letzten Phase einer langfristigen Hausse.

Silber wird Gold stark outperformen. Ziel: Gold /Silberratio 50/40 und das ganz ohne knappheits -Argumentation. Könnte also auch niedriger werden. Allerdings werden auch wieder Korrekturen folgen… das wird die Minen auch wieder richtig durchschüttlen. Teilgewinne mitnehmen sind nie wirklich verkehrt."

Aquarius_XXX: "Der Kurs ist weit weg von den Kursen in den 1980er. Berücksichtigt man die Inflation, wäre der Kurs aus den 1980ern heute bei 170 bis 200 USD. Rechnet man zurück, wäre der heutige Silberpreis in den 1980ern bei ca. 15 USD. Da ist also noch sehr viel Luft nach oben. Damals war es eine Spekulationsblase, heute ist der Anstieg fundamental begründet, da Silber auch ein Industriemetall ist."

darauf Puhmuckel: "Das meinte ich, der Kurs ist quasi noch auf dem Stand von 1980. Da gab es gerade mal Farbfernseher...und keine KI. Die Nachfrage steigt enorm. Inflationsbereinigt bereinigt wäre jetzt wohl ca. 150."

Goldforall: "Fakt bleibt natürlich auch, dass es genügend kritische Stimmen hier gab. Die Silber bei 20 Dollar hier als viel zu teuer und als Schrott bezeichnet haben. Kursziel umme 10 Dollar war keine Seltenheit. Mit erschien Silber als zu günstig, einzig von der Kaufkraft her und habe gebunkert.

Jetzt stehen wir bei 62 Dollar und die Stimmen sind verstummt. Ich freue mir einen zweiten Ausgang in den Allerwertesten und mir ist es ziemlich egal, wo die kritischen Stimmen hin sind."

Tiffi76LE: "Jetzt wird es spooky. Bereits 64 USD. Hab mir mal einen Put Strike 40 USD zur Absicherung gegönnt. Gab’s fast geschenkt. Hab mich bereits beim letzten ATH geärgert nicht abgesichert zu haben und diese quälend lange Seitwärtsphase ertragen."

Laternenfisch: "Kleiner Statusbericht vom physischen Silbermarkt: Bei den Silberhändlern sind die Lager relativ leer, in Folge dessen bieten die Silberhändler für handelsfähige Silberunzen mittlerweile über 60€/oz. Auch deshalb weil sie es wenige Minuten nach Ankauf wieder weiterverkaufen. Aktuell günstig und zumeist mit hohen Abschlägen ist Junk Silber zu haben. Der Switch von Buillon OZ in Junk Silber ist da durchaus überlegenswert."

DerNasenbaer: "Wer Gold, Silber oder auch Bitcoin hortet, nimmt dem Staat mögliche Steuereinnahmen weg. In Zeiten klammer Kassen wünschen sich die Staatsdiener eher Konsum und damit verbundene sprudelnde Steuern für weitere mehr oder weniger sinnlose Ausgaben. Das "Horten" von Edelmetallen impliziert Misstrauen gegen die aktuelle Politik. Damit ist man halt schnell als "Rechtsextremer" geframt."

darauf Muenchenguru: "Und was soll man jetzt machen, dem Staat Gold und Silber andienen, auf dass wir schön brav sind? Die werden Steuern drauf einführen und dann ist der Staat zufrieden, die Frage ist, wie hoch...."

darauf DerNasenbaer: "Der Kauf von Edelmetallen und BTC ist die beste Möglichkeit sein Eigentum vor den klebrigen Fingern des Staates und der aktuellen Politik in Sicherheit zu bringen und der Inflation ein Schnippchen zu schlagen. Ich befürchte nur, das die akute Geldnot des Staates den Edelmetallanlegern in Bälde irgendwelche neue Steuern bescheren wird. Das Framing von Goldbesitzern=rechtsextrem sind die ersten Anzeichen dafür."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Silber-Rally gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zur Geldanalge in Silber teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wO anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viel Erfolg an der Börse und eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht

Ihr Hardy Schilling, Head of Community