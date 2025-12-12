Börsen Start Update
Börsenstart USA - 12.12. - US Tech 100 schwach -0,60 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:51) bei 48.813,76 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: JPMorgan Chase +2,36 %, American Express +2,25 %, Walmart +1,91 %, Unitedhealth Group +1,86 %, 3M +1,54 %
Flop-Werte: Amazon -1,41 %, Chevron Corporation -1,07 %, Cisco Systems -0,80 %, Goldman Sachs Group -0,73 %, Amgen -0,55 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.535,20 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: Lululemon Athletica +2,61 %, Adobe +2,50 %, Tesla +2,25 %, Netflix +1,82 %, Linde +1,74 %
Flop-Werte: Broadcom -11,65 %, Micron Technology -4,63 %, AppLovin Registered (A) -2,55 %, Alphabet -2,53 %, Alphabet Registered (C) -2,42 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.884,36 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: GE Aerospace +5,56 %, Howmet Aerospace +3,28 %, Norwegian Cruise Line +3,20 %, Target +2,80 %, Chipotle Mexican Grill +2,61 %
Flop-Werte: Broadcom -11,65 %, Western Digital -6,00 %, Seagate Technology Holdings -5,06 %, Micron Technology -4,63 %, GE Vernova -4,31 %
