GE Aerospace Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.12.2025

Mit einer Performance von +5,56 % konnte die GE Aerospace Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

GE Aerospace ist ein führender Anbieter von Flugzeugtriebwerken und Luftfahrttechnologien, mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die GE Aerospace Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,71 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Aerospace Aktie damit um -1,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,01 %. Im Jahr 2025 gab es für GE Aerospace bisher ein Plus von +52,08 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

GE Aerospace Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,60 % 1 Monat -8,01 % 3 Monate +2,71 % 1 Jahr +53,98 %

Informationen zur GE Aerospace Aktie

Es gibt 1 Mrd. GE Aerospace Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,98 Mrd.EUR € wert.

GE Aerospace Aktie jetzt kaufen?

Ob die GE Aerospace Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Aerospace Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.