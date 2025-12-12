    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu GE Aerospace

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    GE Aerospace Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die GE Aerospace Aktie bisher um +5,56 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GE Aerospace Aktie.

    Besonders beachtet! - GE Aerospace Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.12.2025
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    GE Aerospace ist ein führender Anbieter von Flugzeugtriebwerken und Luftfahrttechnologien, mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit.

    GE Aerospace Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Mit einer Performance von +5,56 % konnte die GE Aerospace Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.443,29€
    Basispreis
    4,92
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.400,00€
    Basispreis
    4,47
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die GE Aerospace Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,71 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Aerospace Aktie damit um -1,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,01 %. Im Jahr 2025 gab es für GE Aerospace bisher ein Plus von +52,08 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

    GE Aerospace Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,60 %
    1 Monat -8,01 %
    3 Monate +2,71 %
    1 Jahr +53,98 %

    Informationen zur GE Aerospace Aktie

    Es gibt 1 Mrd. GE Aerospace Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,98 Mrd.EUR € wert.

    GE Aerospace Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GE Aerospace Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Aerospace Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GE Aerospace

    +4,27 %
    -1,79 %
    -8,02 %
    +2,49 %
    +53,58 %
    +431,23 %
    +455,71 %
    +91,67 %
    +225,81 %
    ISIN:US3696043013WKN:A3CSML



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! GE Aerospace Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die GE Aerospace Aktie bisher um +5,56 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GE Aerospace Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     