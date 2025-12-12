Aktien New York
Dow mit weiterem Rekord - Broadcom belastet Tech-Stimmung
- Dow Jones erreicht neuen Rekordstand bei 48.845 Punkten.
- US-Notenbank senkt Leitzinsen und kauft Anleihen.
- S&P 500 und Nasdaq 100 fallen wegen KI-Bedenken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones hat seinen Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 48.845,14 Punkte.
Frischen Schwung hatte zur Wochenmitte die US-Notenbank mit ihrer Leitzinssenkung geliefert. "Zweitens hat die Notenbank angekündigt, mit dem Kauf von kurzlaufenden Anleihen zu beginnen, um Spannungen am US-Geldmarkt entgegenzuwirken. Die Aktienmärkte freuen sich über diesen Liquiditätsschub", hieß es von der Commerzbank.
Anders als der vor allem mit Unternehmen als traditionelleren Branchen bestückte Dow Jones litten der marktbreite S&P 500 <> und der Techwerte-Index Nasdaq 100 unter gewissen Bedenken von Anlegern mit Blick auf das eigentliche Boomthema Künstliche Intelligenz, das die Aktienkurse über lange Zeit stark angetrieben hatte.
Der S&P 500 sank zum Wochenschluss um 0,3 Prozent auf 6.881,15 Punkte und der Nasdaq 100 fiel um 0,8 Prozent auf 25.480,80 Punkte.
So sorgte einen Tag nach der Enttäuschung über den Softwarekonzern Oracle nun der Chipzulieferer Broadcom für teils lange Gesichter. Denn der Apple - und Google -Chipzulieferer schnitt im Schlussquartal sowie mit seinem allgemeinen Geschäftsausblick für das laufende Quartal zwar besser als erwartet ab, doch kamen Äußerungen zum KI-bezogenen Auftragsbestand schlecht an. Für die Aktie ging es um fast zehn Prozent nach unten. Allerdings hatten sie erst jüngst ein Rekordhoch erklommen; und für 2025 summieren sich die Kursgewinne immer noch auf fast 60 Prozent./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 236,9 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 16:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -9,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 460,52 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +43,12 %/+148,91 % bedeutet.
