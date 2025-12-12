Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger erwarten, dass das Unternehmen durch strategische Verkäufe im Windgeschäft und eine Fokussierung auf Kernkompetenzen signifikante Kursgewinne erzielen kann. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, und Insiderkäufe werden als positives Signal gewertet. Langfristig wird ein Anstieg auf bis zu 200 Euro prognostiziert.