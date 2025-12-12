Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 1
Performance 1M: +0,39 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 2
Performance 1M: +14,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger erwarten, dass das Unternehmen durch strategische Verkäufe im Windgeschäft und eine Fokussierung auf Kernkompetenzen signifikante Kursgewinne erzielen kann. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, und Insiderkäufe werden als positives Signal gewertet. Langfristig wird ein Anstieg auf bis zu 200 Euro prognostiziert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 3
Performance 1M: +8,13 %
adidas
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 4
Performance 1M: +0,81 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: +5,55 %
