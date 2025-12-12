Pasinex erhält von MAPEG Genehmigung für Horzum AS und gibt Erschließungsplan über 1.000 Meter für die Mine Pinargözü bekannt

TORONTO, ON – 21. Dezember 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Generaldirektion für Bergbau und Erdölangelegenheiten der Türkei (General Directorate of Mining and Petroleum Affairs, „MAPEG“) der Übertragung der Aktienanteile von Horzum Arama ve Madencilik AŞ („Horzum AS“) von Kurmel Madencilik auf Pasinex Arama ve Madencilik AŞ („Pasinex Arama“) zugestimmt hat.

Dank dieser Genehmigung hält Pasinex Arama nun sämtliche Besitzrechte (100 %) an Horzum AS; das finale Unternehmensregistrierungsverfahren wird voraussichtlich noch vor dem 31. Dezember 2025 abgeschlossen. Horzum AS ist Betreiber der hochgradigen Zinkmine Pinargözü in der türkischen Provinz Adana. Im Anschluss an die Aktienübertragung wird das Board of Directors von Horzum AS eine Versammlung einberufen, um neue Mitglieder zu ernennen und den Betriebsplan des Unternehmens für 2026 formell einzuleiten.

Erschließungsplan: Kurs auf Tiefe und Kontinuität

Pasinex hat einen umfassenden Erschließungsplan erstellt, der darauf abzielt, die Produktionskapazitäten zu erweitern und den Zugang zu tieferliegenden hochgradigen Mineralisierungen zu erschließen. Zu den wichtigsten Initiativen zählen:

- Personalaufstockung: Im Dezember wurde mit der Einstellung zusätzlicher Fachkräfte und Arbeiter für den Untertagebau begonnen, um den Abbau aus mehreren Stollen sowie die intensivierten Erschließungsaktivitäten zu unterstützen.

- Erschließung eines neuen Stollens: Das Unternehmen rechnet damit, Anfang Januar 2026 mit einem Erschließungsprojekt über 1.000 Meter beginnen zu können. Diese Initiative umfasst: einen 700 Meter langen Förderstollen, der auf der 582-Meter-Sohle beginnt und Zugang zu tieferen Bereichen bietet; 150 Meter Belüftungsinfrastruktur; und 150 Meter für neue Bohrplattformen. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund sechs bis zwölf Monate andauern.

- Ausrichtung auf hochgradige Zonen: Der neue 700 Meter lange Stollen soll die Zinksulfidmineralisierung durchörtern, die zwischen 100 und 150 Meter unterhalb der aktuellen Fördersohle in 520 Metern Tiefe ermittelt wurde.