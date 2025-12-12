Thüga Energie und ThügaNETZE bündeln Kräfte (FOTO)

München (ots) - Ab 1. Januar 2026 schließen sich Thüga Energie und ThügaNETZE zu

einem Regionalversorger zusammen. Die neue Struktur stärkt Zukunftsfähigkeit und

Effizienz, fördert Kooperationen mit kommunalen Partnern und bündelt Kompetenzen

für die Energie- und Wärmewende in den Regionen Hegau, Pfalz, Oberschwaben und

Allgäu. Gleichzeitig erfolgt ein Wechsel in den Geschäftsführungen beider

Unternehmen.



"Der Regionalversorger aus Thüga Energie und ThügaNETZE ist ein weiterer,

wichtiger Schritt im Rahmen unseres Zukunftsprogramms Horizonte+2030", sagt Dr.

Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft.

"Unser Ziel ist es, durch die Bündelung beider Unternehmen präsenter im Markt

und effizienter für die Kundinnen und Kunden vor Ort zu sein. Damit begegnen wir

den Herausforderungen in der Energie- und Wärmewende, bauen regionale

Kooperationen aus und ermöglichen nachhaltiges Wachstum."







Thüga Energie einbringen. Die neue Struktur wird die beiden Unternehmen enger

und effizienter miteinander verzahnen und das Kundengeschäft sowie die

kommunalen Kooperationen zukunftsfähig ausrichten. Aus den bisherigen

Schwestergesellschaften wird damit in Zukunft ein vertikal integrierter

Regionalversorger mit der Thüga Energie als Dachgesellschaft und der ThügaNETZE

als Netzbetreiber.



Veränderungen an den Unternehmensspitzen



Mit der Etablierung des Regionalversorgers kommt es zu Veränderungen in den

Geschäftsführungen. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Christoph Raquet die

Geschäftsführung der Thüga Energie. Christoph Raquet, bislang Geschäftsführer

der ThügaNETZE, folgt auf Dr. Markus Spitz, der ab dem gleichen Zeitpunkt als

Leiter der Region West bei der Thüga Aktiengesellschaft tätig sein wird. Die

Geschäftsführung der ThügaNETZE geht an Martin Bauer über, der zuletzt Leiter

Netze im Unternehmen war.



"Ich freue mich darauf, mit den Kollegen in ihren neuen Funktionen

zusammenzuarbeiten, die regionale Stärke der Thüga auszubauen und

zukunftsgerichtet in der Thüga-Gruppe voranzugehen", sagt Dr. Constantin H.

Alsheimer.



Über Thüga:



Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks

kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen

sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten

Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern

Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der

Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die

kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu





