    Neuer Regionalversorger entsteht - Thüga Energie und ThügaNETZE bündeln Kräfte (FOTO)
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
    München (ots) - Ab 1. Januar 2026 schließen sich Thüga Energie und ThügaNETZE zu
    einem Regionalversorger zusammen. Die neue Struktur stärkt Zukunftsfähigkeit und
    Effizienz, fördert Kooperationen mit kommunalen Partnern und bündelt Kompetenzen
    für die Energie- und Wärmewende in den Regionen Hegau, Pfalz, Oberschwaben und
    Allgäu. Gleichzeitig erfolgt ein Wechsel in den Geschäftsführungen beider
    Unternehmen.

    "Der Regionalversorger aus Thüga Energie und ThügaNETZE ist ein weiterer,
    wichtiger Schritt im Rahmen unseres Zukunftsprogramms Horizonte+2030", sagt Dr.
    Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft.
    "Unser Ziel ist es, durch die Bündelung beider Unternehmen präsenter im Markt
    und effizienter für die Kundinnen und Kunden vor Ort zu sein. Damit begegnen wir
    den Herausforderungen in der Energie- und Wärmewende, bauen regionale
    Kooperationen aus und ermöglichen nachhaltiges Wachstum."

    Thüga wird noch im Geschäftsjahr 2025 ihre Anteile an der ThügaNETZE in die
    Thüga Energie einbringen. Die neue Struktur wird die beiden Unternehmen enger
    und effizienter miteinander verzahnen und das Kundengeschäft sowie die
    kommunalen Kooperationen zukunftsfähig ausrichten. Aus den bisherigen
    Schwestergesellschaften wird damit in Zukunft ein vertikal integrierter
    Regionalversorger mit der Thüga Energie als Dachgesellschaft und der ThügaNETZE
    als Netzbetreiber.

    Veränderungen an den Unternehmensspitzen

    Mit der Etablierung des Regionalversorgers kommt es zu Veränderungen in den
    Geschäftsführungen. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Christoph Raquet die
    Geschäftsführung der Thüga Energie. Christoph Raquet, bislang Geschäftsführer
    der ThügaNETZE, folgt auf Dr. Markus Spitz, der ab dem gleichen Zeitpunkt als
    Leiter der Region West bei der Thüga Aktiengesellschaft tätig sein wird. Die
    Geschäftsführung der ThügaNETZE geht an Martin Bauer über, der zuletzt Leiter
    Netze im Unternehmen war.

    "Ich freue mich darauf, mit den Kollegen in ihren neuen Funktionen
    zusammenzuarbeiten, die regionale Stärke der Thüga auszubauen und
    zukunftsgerichtet in der Thüga-Gruppe voranzugehen", sagt Dr. Constantin H.
    Alsheimer.

    Über Thüga:

    Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
    kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
    sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
    Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
    Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
    Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
    kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
