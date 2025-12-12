Neuer Regionalversorger entsteht
Thüga Energie und ThügaNETZE bündeln Kräfte (FOTO)
Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
München (ots) - Ab 1. Januar 2026 schließen sich Thüga Energie und ThügaNETZE zu
einem Regionalversorger zusammen. Die neue Struktur stärkt Zukunftsfähigkeit und
Effizienz, fördert Kooperationen mit kommunalen Partnern und bündelt Kompetenzen
für die Energie- und Wärmewende in den Regionen Hegau, Pfalz, Oberschwaben und
Allgäu. Gleichzeitig erfolgt ein Wechsel in den Geschäftsführungen beider
Unternehmen.
"Der Regionalversorger aus Thüga Energie und ThügaNETZE ist ein weiterer,
wichtiger Schritt im Rahmen unseres Zukunftsprogramms Horizonte+2030", sagt Dr.
Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft.
"Unser Ziel ist es, durch die Bündelung beider Unternehmen präsenter im Markt
und effizienter für die Kundinnen und Kunden vor Ort zu sein. Damit begegnen wir
den Herausforderungen in der Energie- und Wärmewende, bauen regionale
Kooperationen aus und ermöglichen nachhaltiges Wachstum."
Thüga wird noch im Geschäftsjahr 2025 ihre Anteile an der ThügaNETZE in die
Thüga Energie einbringen. Die neue Struktur wird die beiden Unternehmen enger
und effizienter miteinander verzahnen und das Kundengeschäft sowie die
kommunalen Kooperationen zukunftsfähig ausrichten. Aus den bisherigen
Schwestergesellschaften wird damit in Zukunft ein vertikal integrierter
Regionalversorger mit der Thüga Energie als Dachgesellschaft und der ThügaNETZE
als Netzbetreiber.
Veränderungen an den Unternehmensspitzen
Mit der Etablierung des Regionalversorgers kommt es zu Veränderungen in den
Geschäftsführungen. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Christoph Raquet die
Geschäftsführung der Thüga Energie. Christoph Raquet, bislang Geschäftsführer
der ThügaNETZE, folgt auf Dr. Markus Spitz, der ab dem gleichen Zeitpunkt als
Leiter der Region West bei der Thüga Aktiengesellschaft tätig sein wird. Die
Geschäftsführung der ThügaNETZE geht an Martin Bauer über, der zuletzt Leiter
Netze im Unternehmen war.
"Ich freue mich darauf, mit den Kollegen in ihren neuen Funktionen
zusammenzuarbeiten, die regionale Stärke der Thüga auszubauen und
zukunftsgerichtet in der Thüga-Gruppe voranzugehen", sagt Dr. Constantin H.
Alsheimer.
Über Thüga:
Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
